Ugovor o kreditu od 80 miliona evra za gradnju vetroparka "Kostolac" potpisan je 2017. između Elektroprivrede Srbije i Nemačke razvojne banke.

Predvišeno je da kapacitet vetroparka bude 66 megavata što je jednako potrošnji oko 30.000 potrošača. Ova i više nego značajna investicija ne samo za Kostolac već i za čitavu Srbiju vredna je oko 97 miliona evra, od čega je 80 miliona iz kredita Nemačke banke. Treba napomenuti da je od toga, milion evra bespovratno, a da će EPS obezbediti oko 15 miliona evra sopstvenih sredstava.

00:50 UZ POMOĆ SNAGE VETRA DO ELEKTRIČNE ENERGIJE! Srbija ulaže u obnovljive izvore energije, a ovo je krajnji cilj!

Ulazak u ovaj vid projekta ne bi bio moguć da energetski sistem Srbije ne ide sigurnim koracima ka usaglašavanju proizvodnje električne energije sa proizvodnjom zelene energije na nivou koji postoji u EU. Kako je istakao tada ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, obnovljivi izvori energije nemaju alternativu, naglasivši da je to način proizvodnje energije koji će biti jedini u budućnosti. Cilj je, istakao je on, da do 2020. godine 27 odsto potrošnje energije bude iz obnovljivih izvora

Direktor kancelarije KfW u Srbiji Arne Gos istakao je svojevremeno dobru i uspešnu saradnju sa EPS, ministarstvom energetike i ministarstvom finansija. Inače, plan je da se u okviru vetroparka podigne 20 stubova sa vetrogeneratorima, a gradiće se na prostoru zatvorenih površinskih kopova i odlagališta EPS-ovog ogranka "TE-KO Kostolac". Visina stubova biće 117 metara, a poluprečnik elise 63 metara, tako da će ukupna visina vetrogeneratora biti 180 metara.

Sledeći korak usledio je u decembru 2018. kada je Vlada Srbije donela je rešenje o javnom interesu za eksproprijaciju zemljišta u Kostolcu radi izgradnje vetroparka.

Kako je tada navedeno, predmet eksproprijacije su zemljište i objekti na njemu, a osim vetroagregata na zemljištu će biti izgrađena i kompletna prateća infrastruktura. A onda je EPS, početkom 2021. raspisao javni poziv za nabavku usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za projekat izgradnje ovog budućeg vetroparka snage 66 MW na lokalitetu Kostolačkog basena.

Cilj izgradnje vetroparka u Kostolcu je povećavanje i diverzifikacija energetskih resursa i doprinos proizvodnji električne energije u našij zemlji a bez emisije štetnih gasova, pa samim tim i negativnih uticaja na životnu sredinu. Do sada je urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Studija opravdanosti sa idejnim projektom za vetroelektranu Kostolac i Idejno rešenje za interne saobraćajnice.

Država planira da gradi tri vetroparka u Srbiji, čija je ukupna vrednost oko 3 milijarde evra. To je, između ostalog, navedeno u Nacrtu Programa ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine. U ovom dokumentu koji je objavilo Ministarstvo finansija, osim vetroparka Kostolac snage 66 MW u vlasništvu JP EPS, koji je već u izgradnji, moguće lokacije za realizaciju projekata državnih vetroelektrana su još Zabela i Kovin-Dubovac, kao i javno-privatno partnerstvo sa kompanijom Fintel Energija ad za izgradnju vetroparka Maestrale Ring snage približno 600 MW, piše eKapija.

Ukupna snaga ovih projekata je oko 3.000 MW.