VESIĆ: VODIMO RAČUNA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE! Posađeno 35 stabala povodom 35 godina Beogradskog maratona

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i zamenik gradonačelnika Goran Vesić učestvovali su danas u sadnji 35 stabala četinara u parku „Ušće“, povodom 35 godina postojanja Beogradskog maratona. Događaju je prisustvovala sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš, kao i direktor JKP „Zelenilo Beograd“ Slobodan Stanojević.

foto: Grad Beograd

Nikodijević je zahvalio direktoru Beogradskog maratona Dejanu Nikoliću, na svemu što je tokom godina radio za ovu sportsku manifestaciju.

– "Maraton" neguje tradiciju da uz sportski deo uvek postoje i društveno-odgovorne aktivnosti. Ove godine akcenat je na zaštiti i očuvanju životne sredine i povećanju broja i kvaliteta zelenih površina u Beogradu. Verujem da će danas posađene sadnice i buduće generacije podsećati na Beogradski maraton, koji je svakako jedan od najlepših događaja u našem gradu. Maraton je najmasovnije takmičenje koje se održava u Beogradu i nadam se da će ovo biti podsticaj svima da vode računa o zaštiti životne sredine. Svako bi trebalo lično da doprinese boljem i zdravijem Beogradu, a poznato je da građani samo jednim klikom na telefonu, preko aplikacije "Zasadi svoje drvo", mogu da učestvuju u ovakvim akcijama. Nadam se da ćemo u budućnosti obeležavati još mnogo jubileja Beogradskog maratona i saditi još više stabala - rekao je Nikodijević.

foto: Grad Beograd

Vesić je istakao da 35 stabala koja su danas posađena imaju simboliku - 35 godina Beogradskog maratona, kao jedne od, kako je rekao, najlepših sportskih manifestacija u Beogradu, sa višedecenijskom tradicijom.

– Takođe, na ovaj način pokazujemo koliko vodimo računa o zaštiti životne sredine. Tokom prošle godine, ako se uzme u obzir samo sadnja JKP "Zelenilo Beograd", u parkovima i drvoredima posađeno je 8.000 stabala. Ukupno, Beograd ima 57.000 drvorednih stabala i više od milion stabala u parkovskim površinama. Od 2014. godine posađeno je preko 2,5 miliona stabala, kada su u pitanju šume, a to je samo učinak Grada Beograda, ne računajući ono što rade "Srbija šume". To pokazuje koliko nam je životna sredina važna i koliko nam je važno pošumljavanje. U Beogradu je 15 odsto površine pod šumom, plus dodatnih 15 odsto zelenih površina, a kada bi se tome dodalo poljoprivredno zemljište, koje mi ne računamo, dok drugi gradovi u svetu računaju, procenat bi sigurno bio preko 60 odsto. To govori da je Beograd grad koji vodi računa o zaštiti životne sredine, da je "zeleni" grad, ali to ne znači da ne bi trebalo još više da radimo i sadimo još više stabala. Zbog svega navedenog je današnja akcija važna i pokazuje kakvi su prioriteti grada po ovim pitanjima - zaključio je Vesić.

foto: Grad Beograd

Direktor maratona Dejan Nikolić zahvalio je Nikodijeviću i Vesiću, kao i sekretarki Vilotijević, na mogućnosti da Beogradski maraton i na ovaj način ostavi trag društveno odgovornim delovanjem.

– Trudili smo se i ranije a sigurno i ubuduće, da nastavimo da radimo na promovisanju sporta i zaštite životne sredine. Grad Beograd je naš glavni partner i pokrovitelj i bez Grada ne bismo mogli da organizujemo ovakav događaj. Ovo je zaista lep način da obeležimo naš veliki jubilej – 35 godina postojanja Beogradskog maratona – rekao je Nikolić.

(Kurir.rs)