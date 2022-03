DŽABA GOMILATE BRAŠNO, BACIĆETE GA ZA 6 MESECI! Umesto PANIČNE KUPOVINE, imajte na umu ROK TRAJANJA namirnica!

Pored lažnih informacija o navodnim nestašicama goriva na pumpama, društvene mreže su od juče preplavljene objavama i fotografijama manične kupovine brašna po marketima, što može da bude vrlo opasno izazivanje panike.

Grabež na delu foto: Redit

Nadležne državne inspekcije sinoć su hitno reagovale kažnjavanjem onih koji su neosnovano pokušali da ograniče prodaju goriva na pumpama, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić u važnoj poruci građanima je poručio da "Srbija nije ni u kakvom ratu niti će biti", kao i da imamo svega dovoljno i "da će biti dovoljno hrane, benzina, svega što nam je potrebno u budućnosti".

Oni koji i posle ovih uveravanja ipak nameravaju da naprave kućne zalihe hrane trebalo bi da imaju na umu da im se panična megalomanska kupavina može obiti o džep, jer će ono što ne utroše vrlo verovatno morati da bace kroz par mesec zbog isteka roka trajanja!

Brašno

U najvećoj opsanosti da im se ovo desi su građani koji mahnito kupuju na desetine kilograma brašna, budući da se sve vrste brašna tokom vremena kvare, ali i privlače neželjena stvorenja, poput buba i moljaca.

foto: Redit

Vlažnost i visoke temperature mogu dovesti do pojave moljaca ili buđi u brašnu pa ga samim tim možete odmah baciti. Najbolja opcija za čuvanje brašna je zatvorena tegla, u frižideru ili u ormariću. Temperatura treba da bude između 10 i 18 stepeni.

Obično brašno može da traje 6 do 8 mjeseci bez obzira na to da li je otvoreno ili nije, dok brašno od celog zrna ima nešto kraći rok trajanja - od 4 do 6 meseci. Ako nakon ovog vremena nameravate da ga koristite obratite pažnju jer može biti ukiseljeno. Ako mu je miris oštar i gorak to je jasan znak da je brašno pokvareno i spremno za bacanje.

Zato, pokušajte da kupite samo onoliko brašna koliko mislite da možete da iskoristite tokom narednih nekoliko nedjelja.

Jestivo ulje

Sudeći po specifikaciji proizvođača, rok trajanja jestivog rafinisanog suncokretovog ulja upakovanog u balon od pet litara je 12 meseci, dok ulje u neotvorenoj litarstkoj plastičnoj flaši može da traje do 18 meseci.

foto: Marina Lopičić

Nakon otvaranja flaše, rafinisano suncokretovo ulje je prikladno za uporabu bez gubitka okusnih svojstava do 6 meseci, ako se čuva na hladnom i tamnom mestu. Nerafinisano ulje može da se skladišti do 4 meseca.

Pirinač

Za razliku od brašna, skoro sve vrste pirinča imaju neograničen rok trajanja ako ga držite daleko od vlage. Čak i polirani beli pirinač hermetički zatvoren i čuvan na hladnom može ostati svež do 30 godina.

foto: Profimedia

Izuzetak je jedino smeđi pirinač jer sadrži više ulja u sebi i rok mu je kraći. Čuvajte pirinač na suvom i hladnom mestu. Jednom kad otvorite kesicu premestite ga u dobro zatvorenu posudu. Možete je takođe držati i u frižideru ili zamrzivaču.

Pasulj

foto: Sina

Bez pristupa vazduha i svetlosti, pasulj može trajati gotovo neograničeno, ali postupni gubitak vlage može uticati na teksturu i ukus.

Med, šećer, so i sirće

foto: Shutterstock

Med može menjati boju i agregatno stanje, ali ne može da se pokvari. Isto važi i za šećer, koji može da se stvrdne, ali ne može da se pokvari. Alkoholno sirće i so su takođe bez roka trajanja, ali uz adekvatan način čuvanja.

Kurir.rs