OVO ZANIMA SVE PENZIONERE! Možete da radite ako hoćete, ALI PAZITE DA NE OSTANETE BEZ PENZIJE! Ovo su pravila za sve kategorije

Oni koji žele da rade i kad odu u penziju, to mogu i dozvoljeno im je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali se tačno zna ko i kako može da radi i pod kojim uslovima.

Tako, penzioneri koji se osećaju i dalje sposobnim za rad i žele da uvećaju finansije ili pak da zarade dodatno neki dinar za unučiće moraju da znaju pravila da ne bi izgubili penziju!

Iz Fonda PIO objašnjeno je za Kurir kako stvari funkcionišu.

Starosna penzija

Korisnici starosne ili prevremene starosne penzije mogu da rade po svim osnovama osiguranja - ugovoru o radu, ugovoru o delu, da sami pokrenu biznis, s tim što u periodu podnošenja zahteva za penziju moraju biti van osiguranja. Penzioneru koji je radio može ponovo da se odredi penzija ako su doprinosi za njega uplaćivani najmanje godinu dana. Ovo važi samo za starosne penzionere.

Invalidska penzija

Korisnici invalidske penzije ne mogu da se angažuju po ugovoru o radu, a ako to urade, ranije utvrđeni potpuni gubitak radne sposobnosti mogao bi biti preispitan na kontrolnom pregledu. To je rizično, jer može doći i do gubitka prava na penziju! Oni mogu da rade samo na jedan način, i to na angažovanju po ugovoru o delu, i to u kraćim periodima, i onda ne bi bili pozivani na kontrolni pregled.

Profesionalna vojna lica

Situacija je specifična kada su u pitanju profesionalna vojna lica i policijski službenici, kod kojih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo da nisu sposobni za obavljanje profesionalne vojne službe ili policijskih poslova. Oni, i kada ostvare pravo na penziju, mogu da se zaposle ili obavljaju samostalnu delatnost, samo ne u službi koju su ranije obavljali. Takođe, oni nemaju pravo da im se odredi novi iznos penzije na osnovu naknadno navršenog staža.

Porodična penzija

Porodični penzioneri mogu da rade po osnovu ugovora o delu i obavljanja privremenih i povremenih poslova, i to pod uslovom da je mesečna naknada koju dobijaju manja od najniže osnovice osiguranika u osiguranju zaposlenih koja važi u vreme uplate doprinosa. Ukoliko se zaposle ili pokrenu sopstveni biznis, dužni su da o tome odmah obaveste Fond PIO, da bi im isplata penzije bila obustavljena. Za penzionere koji uđu u obavezno osiguranje plaćaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da se i za sve nove periode rada po svim osnovama navršava staž osiguranja, koji nije uzet u obzir pri penzionisanju.

Staž u inostranstvu

Oni starosni penzioneri koji nastave da rade trebalo bi da vode računa o tome da bi tako mogli da onemoguće sticanje prava na penziju u inostranstvu, što, naravno, važi samo za one koji su radili u još nekoj državi osim u Srbiji, jer svaka država ima specifične propise vezane za ovu oblast.

Suzana Trajković