EVO KAKVO VREME VAS ČEKA SUTRA! U ovom gradu temperatura neće OTIĆI IZ MINUSA

Sutra ujutru biti slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana oblačno sa kratkotrajnim snegom, ponegde sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura biće od -4 do nula, a najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu sutra ujutru slab mraz. Jutarnja temperatura od -4 do -2, a najvisa oko 5 stepeni.

Kurir.rs

