NOVE PRIJAVE! Bahata direktorka iz Perleza koja je držala ruku učenici na vrelom radijatoru, SAD JOJ OTELA TELEFON I ČITALA PORUKE

Devojčica koja ide u OŠ "Đura Jakšić" u Perlezu, a kojoj je krajem prošle godine direktorka Mirjana Sekulić držala ruku na vrelom radijatoru nakon što su se roditelji pobunili što su deca prethodnih dana sedela u hladnim učionicama, a o čemu je Kurir pisao, sada je doživela novu neprijatnost jer joj je direktorka uzela telefon i čitala privatnu prepisku i gledala fotografije!

O ovakvoj bahatosti za Kurir je govorila majka učenice (identitet poznat redakciji Kurira), koja je čak i angažovala advokata zbog, kako navodi, maltretiranja koje njena ćerka doživljava.

foto: Privatna Arhiva

- Moja ćerka bila je na času tehnike i tehnologije. Direktorka je došla da prisustvuje celom času, sedela je na jednom mestu, telefonirala. Kada je zvonilo za kraj časa, deca su izašla na odmor, kako mi je dete ispričalo, a nastavnik i direktorka ostali su u učionici da razgovaraju. Onda su i oni izašli. Kada je počeo sledeći čas, deca su se vratila i na ivici stola gde sedi moja ćerka bio je telefon, koji je u tom trenutku zazvonio. Drugarica moje ćerke je okrenula masku i prepoznala da je direktorkin telefon u pitanju. Tada se na vratima pojavila direktorka i one su htele da joj ga vrate. Pitala je zašto su dirale telefon. Potom je tražila da ćerka izvadi svoj telefon iz ranca. Dete je to uradilo, ona joj je tražila šifru telefona i čitala prepiske sa mnom, a onda joj tražila da otvori galeriju sa slikama da vidi da navodno nije slučajno nešto prebacivala od njenih slika. Telefon joj je oduzela - priča naša sagovornica i dodaje da se dete uznemirilo:

foto: Privatna Arhiva

- Na sledećem času imala je kontrolni iz biologije, za koji je učila, ali je pod stresom loše uradila i dobila jedinicu. Zbog maltretiranja koje traje opet direktorku sam prijavila policiji, a angažovali smo i advokata i pravdu ćemo potražiti na sudu. Takođe, išla sam i da preuzmem detetov telefon.

Aleksandar Olenik, advokat koji je preuzeo ovaj slučaj, za Kurir kaže da su u toku dva krivična postupka protiv direktorke škole Mirjane Sekulić.

foto: Nemanja Nikolić

- Tužilaštvo je najpre odbacilo prijavu protiv direktorke jer je držala detetu ruku na radijatoru, iako se prijava odnosila na krivično delo zlostavljanje i mučenje. To je odbijeno i, kada me je porodica angažovala, uložio sam prigovor na odbacivanje te krivične prijave. Razlog je jasan, a to je da tužilaštvo prilikom odlučivanja nije imalo u vidu nalaz i mišljenje dečjeg psihologa, koji je konstatovao emotivne povrede kod maloletne devojčice. Stoga očekujemo da se prigovor usvoji i da se nastavi krivični postupak - rekao je on i dodao da je drugi postupak, za oduzimanje telefona, u fazi prikupljanja dokaza i pokretanja tog drugog krivičnog postupka:

- Postoji osnovana sumnja da je, pored zlostavljanja i mučenja, direktorka izvršila i niz drugih krivičnih dela prema maloletnoj učenici. Tražićemo spajanje dva krivična postupka, jer suštinski imamo direktorku osnovne škole koja duži vremenski period na viša načina zlostavlja učenicu i njene roditelje - rekao je Olenik.

Direktorka škole Mirjana Sekulić, kada smo je pozvali, samo je kratko rekla da nema komentar.

Direktorka pod lupom Reagovali nadležni Nakon serijala tekstova o nepravilnostima u radu direktorke Mirjane Sekulić, prethodno je reagovalo Ministarstvo prosvete, koje nam je reklo da je pokrajinska prosvetna inspekcija u skladu s nadležnostima izvršila nadzor nad radom škole, s fokusom na postupak direktorke prema učenici. Reagovalo je i Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu nakon što su dobili izveštaj od policije i prosvetne inspekcije.

Suzana Trajković