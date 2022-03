VRAĆA SE HLADNO VREME: Sledi pad temperature i za 15 stepeni, a kiša neće prestati danima PAŠĆE I 50 LITARA PO KVADRATU

Posle niza sunčanih dana, u Srbiju je stiglo najavljeno zahlađenje i naoblačenje sa zapada i jugozapada, koje ponegde uslovljava kišu i lokalne pljuskove, a negde će biti čak i snega, otkriva za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Danas pretežno oblačno i relativno toplo s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni.

U naredna četiri dana najviše kiše pašće na severu i zapadu zemlje i to od 30 do 50 litara po kvadratnom metru, a najmanje na jugoistoku gde će pasti do 20 litara. Padaće i crvena kiša, ali će u njoj biti manje peska iz Sahare nego pre 10-ak dana.

foto: Beta/Dragan Gojić

Do kraja sedmice u Srbiji pretežno oblačno i postepeno hladnije. U petak i subotu mestimično s kišom i lokalno obilnim pljuskovima. U subotu na planinama prelazak kiše u sneg, a u noći ka nedelji kratkotrajan sneg ponegde se očekuje i u nižim predelima.

foto: RHMZ printscreen

U nedelju u većini krajeva prestanak padavina, a u istočnoj i južnoj Srbiji mestimično s kišom dok je u brdsko-planinskim predelima moguć sneg. Maksimalna dnvena temperatura u nedelju 9 stepeni, a u Beogradu 7.

Početkom naredne sedmice očekuju se i slabi, prizemni jutarnji mrazevi.

U ponedeljak u svim krajevima, a u utorak u centralnim i južnim predelima mestimično s kišom, na planinama sa snegom.

U sredu i četvrtak uglavnom suvo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:49 VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo vreme nas očekuje narednih dana