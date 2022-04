HIT RAČUN IZ STUDENJAKA: Zbog jedne stavka koja je sve ŠOKIRALA bruje društvene mreže, KAKO LI ĆE OVO DA NAPLATE?!

Mnogi smatraju da je studentsko doba najlepše doba, a naročito za one koji ga provedu u domu družeći se sa ostalim kolegama sa različitih fakulteta iz svih mogućih gradova u Srbiji. S obzirom na to da boravak u domu košta kao i dodatne usluge, korisnik društvene mreže "Redit" je objavio jedan račun iz studentskog doma u Srbiji, na kojem se vidi šta to sve studenti plaćaju pored boravka u domu.

Račun koji je postao potpuni hit na društvenim mrežama, izgleda potpuno validno dok ne dođete do jedne stavke koja košta 350 dinara, a nikome nije bilo jasno šta znači. Komentari ispod fotografije su se samo nizali, neki su bili urnebesni, dok su neki pokušavali da dođu do pravog odgovora.

Stanarina - 913, 23, depozit 1.490 dinara, administrativni troškovi 300, održavanje računarske mreže 300, telefonska pretplata 85.81, društveni život 350 dinara, stavke su na računu, čija konačnica iznosi 3.439 dinara mesečno.

Korisnici ove društvene mreže na kojoj je objavljena ova fotografija, su diskutovali o tome šta naplata "društvenog života" znači. Mnogi su pretpostavili da se radi o naplati za vreme provedeno na žurkama, kao i vremenu koje studenti provode družeći se na nekim od manifestacija ili hodnicima doma.

"Ja sam već dva meseca u domu i mislim da ne dobijaš ništa zvanično za tu cenu. Ljudi prave žurke i druženja po hodnicima, sad ne znam da li to oni naplaćuju kao 'društveni život'", napisao je jedan od korisnika.

Kako je zaključio drugi korisnik, taj novac se koristi "za održavanje zajedničkih prostorija i mesta gde se održavaju neki događaji i ne ide Studentskom centru, već Savezu studenata."

Jedan po svemu sudeći bivši student je opisao i kako je on živeo u domu, kao i koliko je sve "u njegovo vreme" koštalo:

"Kad sam bio u domu oko 2010. godine u Paviljonu 4 kod Elektronskog fakulteta, cena je bila ja mislim oko 1.400 dinara. Dom je među najboljim u Srbiji po pitanju uslova. Na jednom spratu su bila 4 'boksa'. Jedan boks je sadržao 4 sobe po dvoje ljudi, u svakoj sobi kupatilo. Ispred zajednički dnevni boravak, kuhinja, frižder, TV i fotelje koje deli tih 8 ljudi.

Realno ne postoji bolji način socijalizacije. Nije daleko, nije prisilno, a dovoljno intimno. Menza je bila oko 4.000 sva 3 obroka, 30 komada. Dakle za 5.500 si potpuno obezbeđen bio ceo mesec. Veš mašina je bila 20 dinara sat, i tvoj je prašak. U 300 metara ti se nalazi dom, menza i fakultet. Grad na 15 minuta pešaka. Studentski zivot u domu je deseta dimenzija. To treba doživeti".

