ONI SU PRAVI HEROJI! Novosadski vatrogasci od početka godine spasli 13 života! Njihov komandant ima OVE VAŽNE SAVETE za građane

Međunarodni dan vatrogasaca uspostavljen je zbog smrti pet vatrogasaca u tragičnim okolnostima u burnoj vatri u Australiji. Tim povodom, Igor Adam, komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, istakao je da čestita svim svojim kolegama njihov dan i dodao da se pored današnjeg dana slavi i 17. septembar koji je ujedno slava i dan Sektora za vanredne situacije.

foto: Ana Paunković

- Poruka svim građanima bi bila da budemo pažljivi i da se ponašamo odgovorno kada je u pitanju zaštita od požara. Na taj način možemo smanjiti nastale posledice. Na dnevnom nivou imamo u proseku tri do pet intervencija, a nekada ide i preko petnaest. Jako je retko da prođe dan bez intervencije - rekao je Adam za portal nsuzivo.rs.

foto: Marko Nikolić, Espreso

Komandant izdvaja da su najčešći uzroci požara uključeni električni uređaji bez nadzora. Redovno se treba kontrolisati ispravnost električnih uređaja, instalacija, kao i to da osigurači budu adekvatni. Sve je veći problem sa punjačima za telefone i laptopove, a Adam daje još nekoliko saveta.

- Ako se nešto prepravlja na njima ili se dugo ostave uključeni, jer sve što radi može i da se pokvari. Dešavaju se takve stvari i treba pratiti ako su neki kablovi dotrajali ne treba ih koristiti, treba baciti i one koji su prelomljeni, ali i paziti kako ih motate ili nosite u torbi, jer sve to dovodi do tehničkih problema kasnije, jer dolazi do neispravnosti i takve uređaje treba zameniti naravno - naglasio je Adam.

foto: MUP

On je napomenuo i da građani adekvatno reaguju ako primete neki požar i pozovu vatrogasnu jedinicu na broj 193.

- I najveći požari koji su se desili u startu mogu da se ugase čašom vode. Prevencija je jedan od najboljih načina da se spreče gore stvari - kaže šef novosadskih vatrogasaca.

foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Vatrogasna jedinica u Novom Sadu je od početka 2022. godine imala 554 intervencije na teritoriji grada, od čega je 421 požar. Na otvorenom prostoru bilo je čak 303 požara kada je gorelo rastinje i trava.

- Od početka godine imali smo 13 spašenih osoba u požarima. Statistika kaže da je ove godine nešto veći broj intervencija nego prošle godine u ovo vreme - izjavio je Adam, piše nsuzivo.rs.

