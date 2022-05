2 VERZIJE NASTANKA PESME ĐURĐEVDAN: Jedna da su je prvi zapevali uplašeni ljudi koje su ustaše terale u logor, ALI BREGA KAŽE OVO!

Uvek oko Đurđevdana priča se i piše o običajima koji slavu prave, tradiciji, šta sme a šta se ne sme raditi na taj dan... Ali i o nastanku čuvene pesme "Đurđevdan", koja je, kako je ispričao svojevremeno profesor Žarko Vidović, istoričar umetnosti, nastala u "vozu smrti" koji je od Sarajeva zarobljeni narod vozio do zloglasnog koncentracionog logora Jasenovac.

Vodović je te 1942. imao 20 godina. Kao dobrovoljac učestvovao u Aprilskom ratu 1941, a samo nekoliko meseci kasnije uhapšen je u Sarajevu i od tada je bio u zatvoru - prvo nemačkom, pa zatim ustaškom. Svedočio je da se 6. maja '42. na Đurđevda našao u toj kompoziciji.

Monstruozni zločini ustaša nad Srbima su zgrozili i Nemce foto: arhiva

- Izveli su nas iz zatvorskih ćelija u ranu zoru. Pamtim, bilo je ledeno jutro, a ustaše su komentarisale da su Srbima pripremile pravi "Đurđevdanski uranak".

Nagurali su ih u stočne vagone, bez hrane i vode, ljudi su počeli su da padaju u krize zbog straha i neizvesnosti. U opštem haosu, jedan od njih, za koga se tvrdi da je bio član sarajevske "Sloge", u sopstvenom grču i nemoći, iz ponosa i prkosa, prvi put je zapevao "Proljeće na moje rame slijeće, đurđevak zeleni, svima osim meni - Đurđevdan je!".

Pisalo se da su ustaše zbog pesme "Đurđevdan" zatvorile šibere na vagonima, a zatvorenici su ostali bez vazduha na malom prostoru, zbijeni jedni do drugih.

Od 3.000, koliko ih je krenulo iz Sarajeva, u Jasenovac je stiglo 2.000 duša. Svaki treći zarobljenik je umro - od gladi, iscrpljenosti, bolesti... A prvi pakao - Jasenovac, tek ih je čekao.

Brega i Đole Sukob zbog Mađarice Pričalo se da su Balašević i Bregović svojevremeno navodno bili u svađi, a sve zbog pesme "Mađarica" sa albuma Zdravka Čolića "Pojačaj malo radio" sa početka osamedesetih, koja je prvobitno nosila naziv "Opatica". Tekst pesme je napisao Balašević, a zatim ga je predao Goranu Bregoviću, koji je tada uz Kornelija Batu Kovača bio kompozitor numera sa Čolinog albuma. Bregi se nije svideo naslov pesme, te je bio uveren kako će bolje proći ako se zove "Mađarica". Balašević, poznat kao umetnik koji ne voli intervencije na svojim tekstovima, nije hteo da čuje za takvu mogucnost, te nakon promene imena više nikada nisu radili zajedno. Ali su vremenom odnosi između njih dvojice postalii bolji.

- Malo je poznato da je veliki hit "Đurđevdan" zapravo stara predratna pesma koja bi možda do danas i bila zaboravljena da nije bilo jednog sudbonosnog voza i jezivih zločina počinjenih u Jasenovcu za vreme Drugog svetskog rata. To da smo mi tu pesmu pevali na putu za Jasenovac, posle rata se dosta spominjalo, pa je Bregović uzeo tu pesmu, obradio je novim stihovima i tako je ona postala poznata. I prvobitne reči pesme su bile o ljubavi, ali tek je Bregovićeva verzija učinila ju je planetarno popularnom - tvrdi Vidović.

Ali postoji i druga verzija priče o nastanku pesme "Đurđevdan" i u njoj nema ništa od onog što je govorio Vidović. A ispričao ju je Goran Bregović za RTS.

- Pesme su čudna živa bića. To kada je pod tvojom kontrolom, to još i nekako, ali to se posle otme i živi taj život, kao "Đurđevdan", koji je pravljen za Kusturicu, za film "Dom za vešanje", pa sam onda pravio prepev za ploču "Bijelog Dugmeta", kao jednu malu ljubavnu pesmu - rekao je Brega:

- Zapravo jedan mali omaž Đorđu Balaševiću, koji nažalost nikad nisam napisao na ploči, ali ta je zapravo pesma kao jedan mali omaž, jer je ishodišni stih za tu pesmu Balaševićev stih "a ja nisam, s onom koju volim". Jer to je ishodišni stih iz koje izlazi ta mala ljubavna pesma. Ništa, jedna mala ljubavna pesma, sve ostalo oko toga je "Đurđevdan" zaslužio životom mimo mene.

