DANAS PONESITE KIŠOBRAN! RHMZ najavio kišu praćenu grmljavinom METEO ALARM NA SNAZI U CELOJ SRBIJI

Meteorolozi kažu da nas i danas očekuju letnje temperature.

foto: Printscreen RHMZ

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, do 32 stepena. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uveče u Vojvodini, a tokom noći i u zapadnoj Srbiji ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od osam do 17, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

foto: RHMZ

U Beogradu takođe danas pretežno sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna oko 31 stepen.

foto: RHMZ

Prema izgledima za narednih nedelju dana, do 20. maja, većinu dana pretežno sunčano i toplo. U subotu u brdsko-planinskim predelima, a u utorak u svim krajevima, mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Subota

Na severu pretežno sunčano, a u brdsko–planinskim predelima nestabilno i promenljivo oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 23 do 29.

Nedelja

Pretežno sunčano, na zapadu, jugu i jugozapadu u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 24 do 28.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:03 BEOGRAĐANINU BANKA ODBILA KREDIT JER SE KLADI Stručnjak obrazložio šta sve banka zna o vama, a da niste ni svesni OVO TREBA ZNATI