OTKRIVENA TAJNA RAZGOVORA TITA I STEPINCA: Nadbiskup negirao zločine katoličkih sveštenika sa ustašama, a maršal mu začepio usta!

Film Dominika Sedlara "Razgovor" premijerno je prikazan 20. aprila i temelji se na stvarnom i jedinom susretu između Josipa Broza Tita i nadbiskupa Alojzija Stepinca koji se dogodio u Zagrebu 4. juna 1945. u Lovačkom domu na Tuškancu 63, na dan nakon što je Stepinac pušten iz pritvora.

Titova je namera je bila, kako sada pišu hrvatski mediji, "da Stepinac Crkvu u Hrvata odvoji od Vatikana".

Hrvatski tjednik u više nastavaka objavljuje scenario filma pa tako u broju od 21. aprila navodi rečenice o pobijenim hercegovačkim franjevcima (str. 32. - 33.)... U tom delu se vidi pokušaj Stepinčev da opere katoličke sveštenike od podrške zločinima koje su vršile ustaše Ante Pavelića, a njihova bliskost je itekako dokaziva, ali mu je maršal začepio usta...

Stepinac: Kako god na to hteli da gledate, nalazim određenu utehu s onima koji promovišu mir umesto ideje o miru stečenom sredstvima krvave diktature.

Tito: Ne može se napraviti omlet, a da se ne razbije nekoliko jaja. Ovaj rat nije završio s nekim savršenim sporazumom koji će ostati celu večnost... I ja bih voleo da se dostigne apsolutni mir, ali ostaje pitanje - kako?

Stepinac: Mir dolazi iz poznavanja samog sebe. Poštovanja za bližnjega i vere u Boga.

Tito: I upravo sam ugledao svinju kako je poletela! Budimo realni bar jednom... Sedam dana nakon vašeg predavanja, kad smo praktično bili pred vratima Zagreba, ne samo da ste komunizam opisali kao preteću opasnost, već ste nas javno optužili za uništavanje crkava i ubijanje sveštenika. Niste mislili da cemo ući u grad, zar ne?

Stepinac: Biskupi i ja smo jednostavno govorili istinu, i mogu je ponoviti u bilo kojem trenutku, sada ako želite.

Tito: Programirani ste da imate odgovor na sve što navedem.

Hteli da Stepinca proglase za sveca, ali papa Franja nije dao

Pokušaji da se Alojzije Stepinac proglasi za sveca doveli su do novih trzavica između Srba i Hrvata.

Svi do sada poznati dokumenti potvrđuju da je nekadašnji zagrebački nadbiskup dovoljno znao o zločinima Nezavisne Države Hrvatske i, na posredan način, u tome učestvovao podržavajući ustašku vlast.

To je potvrdio bivši ambasador Srbije u Vatikanu i član Mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja je raspravljala o ulozi Stepinca pre, u vreme i posle Drugog svetskog rata Darko Tanasković. On je istakao da to potvrđuje i nedavno otkriveni nemački dosije u Arhivu Vojvodine dok se, nasuprot tome, do sada nije pojavio nijedan dokument o nevinosti Stepinca i što je sve zajedno dovoljno, kako je istakao, "za zaključak da je on problematičan kao potencijalni svetac bilo koje hrišćanske crkve".

Papa Franja svojevremeno izjavio da u procesu kanonizacije postoje nejasne istorijske tačke.

- Molio sam se, promišljao sam, tražio sam savete i shvatio da treba da zatražim pomoć Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničku istorijsku komisiju i sarađivali smo - kazao je tada papa Franja:

- Irineju i meni je jedini interes istina i da ne pogrešimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikome to ne bi služilo.