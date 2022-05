NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Sve manje preminulih, ali sve više pacijenata na respiratorima

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.581 građanin od kojih je 404 novozaraženih.

Preminuo je 1 pacijent, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 16 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus je bilo testirano 4.398 građana od kojih je 239 bilo novozaraženih. Preminula su 3 pacijenta, a na respiratorima je bilo 12 obolelih.

Kada je počela epidemija koronavirusa, najpre se mislilo da napada samo pluća, ali ubrzo su lekari shvatili da je reč o sistemskoj bolesti koja utiče na sve organe.

Kako je pandemija odmicala, bilo je sve jasnije da korona ostavlja i neke posledice, a u poslednje vreme se dosta govori o neurološkim posledicama.

- Korona nas je obeležila u mnogo čemu, pa i u nekim novim saznanjima. Već na samom početku primetilo se da trećina pacijenata sa koronom ima neke neurološke smetnje, koje su se kretale od bezazlenih poput gubitka mirisa i ukusa, pa do encefalitisa, upala mozga, ali i do moždanih udara, teških oštećenja perifernog nervnog sistema, tako da neurološka zajednica je odmah bila suocena sa onim najtežim posledicama same kovid infekcije - rekao je neurolog prof. dr Ranko Raičević gostujući u Uranku na K1.

foto: Kurir televizija, Shutterstock

Doktor je istakao da će postkovid tek biti veliki problem, ali ne samo za neurologe već za celu zdravstvenu službu.

- Što se tiče postkovida, tu će biti veliki problem za ukupnu zdravstvenu službu jer mi imamo jedan značajan problem objektivnih smetnji, to je zamor, osećaj opšteg umora, to su opšti simptomi koji su najteži za dijagnostiku. Onda imamo pad kognitivnih funkcionisanja, ja imam kolege koji su i mladi od mene, a prijavljuju neke zaboravnosti - rekao je on, pa dodao da se javlja dosta mladih, na šta verovatno utiče i način života.

- Mislim da je to i način života, da ne zaboravimo i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, izmenu dana za noć, način života gde oni većinu stvari obavljaju u noćnim satima, čak i rad, a dan im služi za odmor, što je izmena evoluciona. Mozak čoveka je namešten za sistem dan-noć i te izmene nikako nisu fiziološke.

Tako da baš mladi sada imaju neke nespecificne smetnje, otežano funkcionisanje, otežano održavanje pažnje, česte omaglice, ono što kažu magla u mozgu, sve su to neke posledice možda i direktnog oštećujućeg dejstva samog kovida.

