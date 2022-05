PRVI NA UDARU: Majmunske boginje napadaće mlađe od 50 godina jer nisu zaštićeni OVOM VAKCINOM! Srpski lekari su u OVOME SAGLASNI!

Majmunske boginje prete svetu!

Od ove bolesti, kako je primećeno, obolevaju muškarci od 20 do 40 godina, kaže za Kurir virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler.

On dodaje da se ova vrsta boginja ipak ne prenosi lako, pa da virus i stigne u Srbiju, nema razloga za brigu, jer smrtnosti od majmunskih boginja u Evropi gotovo i da nema, a farmakološka terapija deluje na adekvatan i efikasan način.

Bez velikih problema

- Što se samog virusa tiče, on ne izaziva nikakve prevelike probleme kod ljudi, pre svega zato što se teško prenosi. Virus nije tako infektivan i vrlo mali procenat ljudi, od ukupnog broja osoba koje su bile u kontaktu sa obolelim, razboli se - kaže Šekler. On dodaje da se u obzir mora uzeti jedna neobična okolnost, a to je da su svi oboleli do sada muškarci od 20 do 40 godina starosti.

Kako kaže, preventive nema i dovoljno je da se ljudi ponašaju normalno - da vode računa o higijeni, peru ruke i izbegavaju potencijalni kontakt sa zaraženima.

Gde sve izlaze ospe? - na licu - na genitalnim regijama - na rukama i nogama - može ih biti od nekoliko do nekoliko hiljada

- Dobro je kod boginja to što je bolesnik zarazan tek kada se pojave simptomi. Inkubacija može da traje od pet do 14 dana, a kada se pojave simptomi, ta osoba je jako infektivna, jer iz svake kraste izlaze milioni čestica virusa - kazao je Šekler.

On smatra da se u Srbiji ništa neće promeniti ukoliko se pojave jedan ili dva slučaja obolelih jer u Evropi nema smrtnih slučajeva, a postoje i dobra potporna terapija i antivirusni lekovi koji umanjuju umnožavanje virusa, zbog čega razloga za bojazan - nema.

Ne paničiti

Inače, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije je navela da osobe mlađe od 40-50 godina mogu biti podložnije majmunskim boginjama jer nisu zaštićene vakcinacijom protiv velikih boginja koja je bila zastupljena dok ova bolest nije iskorenjena.

Prvi simptomi: - povišena temperatura - intenzivna glavobolja - bolovi u mišićima i krstima - opšta slabost - manjak energije - uvećane limfne žlezde Drugi stadijum bolesti: - javlja se jedan do tri dana kasnije - pojavljuju se ospe i to raznolike - prvo izlaze one zaravnjene s nivoom kože - posle mogu biti i iznad tog nivoa - mehurići mogu biti ispunjeni bistrom ili žućkastom tečnošću - prelaze u kraste koje na kraju otpadnu

Sa time da ne treba paničiti saglasna je i prof. dr Nada Kuljić Kapulica, virusolog i mikrobiolog, koja kaže da, i ako virus dođe do nas - u pitanju će biti pojedinačni slučajevi.

- U pitanju je bolest koja nije visoke smrtnosti, traje samo nekoliko nedelja i daje ospe i boginje koje mogu da liče na varičelu, što kliničare može da dovede u zabludu. Prvo se javljaju kao ospe na licu, a onda po drugim delovima tela. I da virus dođe u Srbiju, mesta panici nema, iako za ovu bolest nema ni vakcine ni leka, već se daje simptomatska terapija kao kod varičela - kaže ona.

Suzana Trajković

