NASTAVAK ULAGANJA U VOJSKU: Novi hangar za smeštaj vazduhoplova na batajničkom vojnom aerodromu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović obišao je danas novi hangar za smeštaj vazduhoplova na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, čija je izgradnja završena. Tom prilikom ministar je istakao da je reč o nastavku ulaganja i da danas imamo, zahvaljujući pametnoj i odgovornoj politici predsednika Vučića i Vlade mogućnost da nastavimo da investiramo u našu vojsku.

- Počeli smo izgradnju ovog velikog hangara na aerodromu u Batajnici u martu prošle godine i drago mi je da je za nešto više od godinu dana u potpunosti završen i pušten u rad. Reč je o značajnom objektu infrastrukture na našem najznačajnijem vojnom aerodromu i ovde će u preko 3.000 kvadrata prostora, koji uključuje i radionice, biti smeštena sredstva naše ratne tehnike i vazduhoplovi za koje proceni Ratno vazduhoplovstvo da je najbolje – rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On se zahvalio i ovom prilikom svim pripadnicima Ratnog vazduhoplovstva i PVO na njihovoj predanoj borbi za Srbiju.

- Hoću da se zahvalim svim ovim ljudima još jednom zato što se i u trenucima kada država nije mogla i kada smo imali ogromne zaostatke, kada ne samo da nismo mogli da sanjamo ove hangare, nego nismo mogli ni one avione koje imamo da podignemo u vazduh, ovi ljudi nisu predavali i borili su se da svakoga dana nebo naše zemlje bude zaštićeno i da očuvaju sve što imaju – rekao je ministar Stefanović. Ministar odbrane je istakao da će se ulaganja u Ratno vazduhoplovstvo, ali i u našu vojsku nastaviti.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Danas imamo, zahvaljujući dobroj, pametnoj i odgovornoj politici predsednika Vučića i Vlade, mogućnost da nastavimo da ulažemo u našu vojsku i to radimo i u ovom trenutku. Pored ovog hangara, mi na aerodromu u Lađevcima gradimo dva nova hangara, a nastavljamo i na ovom aerodromu sa investicijama u narednoj godini. General Žarković, naravno, uvek ima nove zahteve i meni je drago da je on ambiciozan, zato što time pokazuje i ljubav prema Ratnom vazduhoplovstvu i našoj vojsci. I mi ćemo se truditi, i pukovnik Starčević i ceo tim Ministarstva, da završimo sve one projekte koje smo obećali i na kojima radimo da bi ljudi iz naše vojske videli koliko ih cenimo, koliko ih poštujemo i koliko država danas može, zahvaljujući svemu onome što je urađeno, da više uloži u svoje momke i devojke - rekao je ministar Stefanović. Komandat Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Duško Žarković i načelnik Uprave za infrastrukturu pukovnik Slobodan Starčević informisali su ministra odbrane o aktivnostima u vezi sa izgradnjom novog hangara na vojnom aerodromu u Batajnici.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Obilasku su prisustvovali i načelnik Kabineta ministra odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, zamenik komandanta 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Milan Elenkov, načelnik Vojnogarđevinskog centra Beograd pukovnik Milovan Ostojić i direktor Vojnograđevinske ustanove Beograd Aleksandar Novković. Tokom današnje posete batajničkom vojnom aerodromu, ministar Stefanović je razgovarao i sa pripadnicima 204. vazduhoplovne brigade koji su mu preneli svoje utiske o novom hangaru i koliko će im značiti za bolje izvršavanje svakodnevnih zadataka.

(Kurir.rs)