DO MORA ZA ŠEST SATI: Pri kraju izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pruge Beograd - Bar

"Ko god je kamenovao brzi voz "Soko" oštetio je imovinu svih građana Srbije", poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i apelovao na sve da imovinu čuvaju, jer su karte koje plaćaju, zapravo investicija u održavanje pruge i vozova.

Za dva meseca vozom se, na relaciji Beograd - Novi Sad, prevezlo više od 300.000 putnika. Od 1. juna će, u jednom pravcu, vozna karta koštati 400 dinara. Za radnike koji putuju vozom mesečne karte će, na primer, od Novog Beograda do Stare Pazove koštati 4.030 dinara, a od Batajnice do Prokopa 2.600 dinara.

- Nije prvi put da se ruinira imovina, dešavalo se da se uništava u "Beovozu", da se oštećuju autobusi - istakao je Momirović. - Nismo toliko bogata zemlja da bismo to sebi smeli da dozvolimo. Ulažemo ogroman napor da bismo održali niske cene karata, a onda dobijemo ovakve informacije. Želimo da podržimo radnike, da ljudi osete korist od saobraćajne infrastrukture i na lokalnom nivou - rekao je ministar.

U narednom periodu će biti uvedeni i posebni paketi za studente i penzionere. Železnica će u Srbiji izgledati kao u Švajcarskoj i Nemačkoj, rekao je Momirović i dodao da nam za to treba još nekoliko godina. Više od 150 inženjera se vratilo u Srbiju da radi na pruzi Beograd - Novi Sad.

Završava se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pruge Beograd - Bar, a pre svega deonice od Valjeva do Vrbnice. Momirović je najavio da je Srbija "otvorila tu priču" sa crnogorskim partnerima i ocenio da luka Bar ne može da opstane bez srpske privrede.

- Ako napravimo kvalitetnu železničku infrastrukturu kojom će se do mora voziti šest sati najkvalitetnijim vozovima, napravili smo ogroman iskorak u saobraćajnoj komunikaciji ne samo u Srbiji, već na Balkanu - rekao je Momirović za Tanjug. - Neće se odustati od tog projekta. Sa rekonstrukcijama koje smo do sada uradili, do Užica sada putujemo tri sata i petnaest minuta, dok se pre 10 godina putovalo osam sati. Do Valjeva se stiže za malo više od sat vremena, a do Kosjerića za malo manje od dva sata.

NIJE BILO POŽARA

Ministar Tomislav Momirović ističe da je neistinita vest da se brzi voz "Soko" zapalio.

- Na jednom od 64 dnevna polaska na relaciji Beograd - Novi Sad, umesto voza "Soko" ubačen je voz niže klase - kaže Momirović. - U pitanju je trivijalnost od koje je napravljena "bajka" sa požarom, vatrogascima... Voz je imao kašnjenje od šest minuta, to ne sme da se dešava i to ne opravdavam, moramo da radimo na komunikaciji i na mnogim drugim stvarima.

