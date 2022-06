RED SUNCA, RED KIŠE I GRMLJAVINE I danas nestabilno, padavine u većem delu Srbije POGLEDAJTE I KAKVO ĆE NAM VREME BITI DO VIKENDA

U Srbiji će danas biti malo toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Ujutru i pre podne ponegde na severu, a posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće uglavnom slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19, a najviša dnevna od 27 na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne uz promenljivu oblačnost u pojedinim delovima grada mala verovatnoća za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura kretaće se od 15 do 18, a najviša oko 28 stepeni.

Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima u jutarnjm satima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Četvrtak

Veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima, a uveče i u toku noći i u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu Srbije

Petak

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na istoku Srbije. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33.

Subota

Promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19 °C, a najviša od 29 do 33 °C.

