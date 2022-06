JE LI SRBIJA SPREMNA ZA MENSTRUALNO BOLOVANJE? Žene od bolova padaju i u nesvest, hoće li država da im plati ta 2-3 dana? (ANKETA)

Svaka četvrta žena ima bolne menstrualne cikluse, a četiri odsto njih toliko teške da i padaju u nesvest. Nekima od njih španske vlasti nameravaju da, kao prve u zapadnom svetu, plate menstrualno bolovanje, a nešto slično već je manje-više uvedeno u nekoliko azijskih država, pa i Zambiji, koje uglavnom raubuju radnike. U Italiji je takav pokušaj bio jalov, a naši stručnjaci objašnjavaju da Srbija ima još dosta nerešenih stvari i da ta kruška ovde još nije sazrela.

Prođe li zakon, španske vlasti plaćaće menstrualno bolovanje ženama onoliko dugo koliko je to po odluci lekara neophodno, a što bi godišnje koštalo oko 23,8 miliona evra.

Ginekolog prof. dr Ana Mitrović Jovanović objašnjava za Kurir da u opštoj populaciji oko 25 odsto žena ima problem s manje ili više bolnim menstrualnim ciklusom, a da četiri odsto njih ima posebno težak oblik, tzv. problem predmenstrualne disforife.

- Kod te, srećom veoma male grupe žena, gotovo je nemoguć normalan život u tih nekoliko dana. Bolovi po tipu kontrakcija u donjem stomaku i karlici mogu se širiti prema kičmi i niz noge i biti toliko jaki da žene moraju da leže dok ne prime terapiju. Često od bolova mogu izgubiti i svest, a i imati i jake glavobolje, svetlucanje pred očima, mučninu i dijareju, s različitim obimom krvarenja. U tim slučajevima rad je nemoguć - ističe prof. Mitrović Jovanović i dodaje da žene mogu imati tešku depresiji i psihološke probleme, te u terapiju mora biti uključen i psihijatar.

Problemi najčešće nastaju dan pre dobijanja i traju prvog i drugog dana ciklusa, ali mogu početi čak i do pet dana pre krvarenja, u zavisnosti od uzroka.

- S druge strane, ovi problemi mogu se kod ogromnog procenta tih pacijentkinja sprečiti ili simptomi svesti na uobičajene i podnošljive. Lično smatram da se pacijentkinjama u najvećem broju slučajeva može uspešno, pa čak i potpuno pomoći da se kvalitet njihovog života promeni u pozitivnom smeru. I ne zbog poslovnih obaveza ili školskih i vanškolskih aktivnosti, već zato što živimo u 21. veku, kada nema razloga da neko trpi bol i svakog meseca prolazi kroz teške simptome koji nisu iscrpljujući samo kada se dese, već je tim ženama teško i tokom celog meseca jer znaju šta ih očekuje u tim danima. Zato smatram da je imperativ terapijski pomoći tim pacijentkinjama, a ne da im samo omogućimo da su kod kuće i da se muče u bolovima - ističe prof. Mitrović Jovanović.

Da joj u Srbiji izgleda apsolutno nerealno uvođenje menstrualnog bolovanja, navodi Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS), jer za "mnoge druge stvari nismo mogli da se izborima, kao što je 100% plaćeno korona bolovanje ili neradna nedelja za trgovce, pa ni poštovanje Zakona o radu".

- A ni sami sindikati u Španiji nisu oberučke prihvatili taj predlog zakona jer, dugoročno gledano, može doći do toga da poslodavci manje zapošljavaju žene pošto im neće mesečno raditi dva do tri dana. A može da bude i zloupotreba, jer je manji procenat žena s tim teškim bolovima. Ako bude neki takav predlog zakona, ASNS bi ga podržao - objašnjava Savićeva i dodaje:

- U krajnjoj liniji, i sama sam bila jedna od tih žena, imala sam izuzetno bolne cikluse. Vrlo često sam po jedan dan izostajala s posla, to ranije u državnim firmama nije bio problem, nisam otvarala bolovanje za taj dan. Ležala sam kod kuće pod lekovima, a ako sam baš imala neku obavezu, onda se nakljukam lekovima i odem na posao. Velika olakšica ženama bila bi da se taj dan odmore.

- Svako širenje socijalnih prava zahteva ekonomsku podlogu, nije to samo stvar ljudskih prava. Tu pravnici ne bi pravili problem ako lekar upiše u izveštaj. Po meni, nivo zdravstvene i socijalne zaštite treba da se diže, ali ne i da se menstrualno bolovanje široko uvede jer bi postalo neozbiljno i izvrglo bi se u neku svoju suprotnost, već da to bude po striktnim parametrima i odlukama lekarskih komisija - kaže Mujovićeva.

GDE SE MENSTRUALNA BOL PRIZNAJE

INDONEZIJA

- Indonezija je od 2003. donela zakon kojim ženama daje pravo na dva dana plaćenog menstrualnog odsustva mesečno, bez prethodnog obaveštenja. Ali odredba je u praksi diskreciona. Mnogi poslodavci dozvoljavaju samo jedan dan u mesecu, dok ga drugi uopšte ne daju.

JAPAN

- U Japanu zakon još iz 1947. kaže da kompanije moraju ženama da daju odsustvo za menstruaciju ako to zatraže, onoliko koliko im je potrebno. Međutim, ne zahteva da plaćaju ženama to odsustvo, ali oko 30% japanskih kompanija nudi punu ili delimičnu platu. Međutim, anketa u 6.000 kompanija pokazala je da samo 0,9 odsto radnica ispunjava uslove za korišćenje menstrualnog odsustva.

JUŽNA KOREJA

- U Južnoj Koreji žene imaju pravo na dan neplaćenog menstrualnog odsustva mesečno, a poslodavci koji to odbiju suočavaju se s kaznom do pet miliona vona (3.950 dolara). Odsustvo se plaćalo sve do 2004, kada je Južna Koreja sa šestodnevne prešla na petodnevnu radnu nedelju. Više od 19% žena uzima slobodan dan, ali to ne čini zbog konzervativnog ili nepovoljnog radnog okruženja.

TAJVAN

- Na Tajvanu zakon o ravnopravnosti polova u zapošljavanju daje ženama tri dana menstrualnog odsustva godišnje, koji se ne odbijaju od zakonom propisanih 30 dana redovnog bolovanja. Kao i za bolovanje, to im je plaćeno samo 50%.

ZAMBIJA

- Zambija je 2015. usvojila zakon kojim se ženama dozvoljava slobodan dan tokom menstruacije bez ikakve lekarske potvrde. Ipak, ne poštuju svi poslodavci tzv. majčin dan. Ali, podstaknute sindikatima, žene počinju da ostvaruju svoja prava.