LEKARI U NIŠU IZVELI ČUDO: Milici u osmom mesecu otkriven tumor, na respiratoru rodila ćerkicu na kom je primila i hemioterapije

Ovo na svetu nema! Čudo se desilo u Nišu! A o njemu svedoči Milica Petrović (31) iz tog grada, koja je u osmom mesecu trudnoće otkrila ogroman tumor u grudnom košu i hitno porođena na respiratoru, na kom je bila 16 dana i na kom je primila dva ciklusa hemioterapije!

Dva života spasena su neverovatnim podvigom lekara UKC Niš, a skoro dva meseca kasnije Milica uživa sa ćekricom Nikolinom i dvojicom starijih sinova i nastavlja veliku borbu s ne-Hodžkinovim (non-Hodgkin) limfomom do konačne pobede! Jer ona je pobednik, smrt je već jednom opasno prevarila!

Milica, kojoj je termin za porođaj bio 15. maja, još u decembru prošle godine počinje da se guši, al' svi su joj govorili da to beba pritiska organe, da mora tako, a ona je mislila da treba samo još malo da izdrži do porođaja i sve će biti u redu.

- Međutim, kad sam ušla u osmi mesec, za stolom sam spavala, da legnem nikako nisam mogla, ugušila bih se. U ATD su me, po odobrenju ginekologa, snimili rendgenom, bebu su zaštitili, i odmah videli ogroman tumor u sredogruđu. Šok. Nisam mogla da se pomirim s tim. Sve sam se nadala možda ipak nije to - kaže za Kurir Milica, koja je već sutradan smeštena na ginekologiju UKC Niš:

Milica sa decom i suprugom foto: privatna arhiva

- I odmah su me spremili za hitan porođaj, koji je narednog dana izveden. Čak i tu noć na ginekologiji tražila sam stolicu da na njoj spavam. I sa stolice su me odveli u salu, gde su me intubirali, tj. stavili na respirator sedeći, jer čim me spuste - gušim se.

To je poslednje čega se Milica seća pre porođaja. Na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju UKC Niš 28. marta carskim rezom porođena je na respiratoru. Na svet je došla zdrava palčica od 1.830 grama i 46 cm, koja je odmah smeštena u inkubator. A šta se dešavalo dok je Milica bila u komi, priča nam anesteziolog dr Aleksandar Nikolić s ove klinike.

UHVATILI SU ME MALI ZELENI Milica je u komi bila u pravoj agoniji i nekom svom svetu: - Dok sam bila na respiratoru, sanjala sam svašta, borila se, tukla, bilo je strašno. Sećam se nekih zelenih malih stvorenja koja su me jurila i na kraju i uhvatila. Nisam imala gde da mrdnem, predala sam se. Kad sam se probudila, rekli su mi da sam se mrdala, htela sve da počupam.

- Milica je zbog pritiska tumora na dijafragmu morala odmah na porođaj da bi se sačuvala i njena glava i život deteta. Porođaj je prošao u redu, anesteziju je vodio dr Vladimir Milić. A već drugi dan po porođaju uradili smo biopsiju tumora, znači morali smo da zasečemo grudni koš, a Milica je i dalje bila na respiratoru. Istog dana dobili smo dijagnozu ne-Hodžkinov limfom, a znate da se to nekad čeka i po mesec i po, i istog dana kreće hemioterapija. Za 16 dana, koliko je bila intubirana, primila je dva ciklusa hemioterapije i sjajno odreagovala na nju - došlo je do regresije tumora, tj. smanjio se, prodisala je i mogli smo da je budimo i skidamo s respiratora. Nastavila je lečenje kod nas na klinici - priča za Kurir dr Nikolić, koji je vodio anesteziju prilikom biopsije.

Milica u bolnici sa Mariolom foto: privatna arhiva

On ističe da je ovaj neverovatan i munjevit podvig izveden zahvaljujući savršenom timskom radu u UKC Niš.

- Maksimalno su se svi angažovali i ovo je savršen primer multidisciplinarnog pristupa i sjajnog rezultata kad su svi složni - hematolozi, patolozi, onkolozi, ginekolozi, anesteziolozi, hirurzi... Zato je i sve uspelo baš kako treba - kaže dr Nikolić.

foto: privatna arhiva

Posle 16 dana Milica je probuđena i postala je svesna šta je sve preživela.

- To što su lekari izveli kod nje fantastično je i neverovatno. Zahvalna sam svima njima na svom životu i životu moje Nikoline. Bez njih me ne bi bilo - kaže Milica, koja je budna u bolnici primila još jedan ciklus hemioterapije, a i ostala je bez kose.

A onda je došao i 28. april, posle tačno mesec dana od porođaja, sa svojom malenom princezom, koju do tada nije videla jer je bila u inkubatoru i na drugoj klinici, otišla je kući.

- Nikolina lepo raste, po ceo dan smo zajedno, uživam s njom i sinčićima od tri i 10 godina. Mnogo sam bolje, mogu normalno da dišem, legnem i da spavam. Na četvrti čiklus hemioterapije idem 31. maja. Nema predaje - s osmehom kaže Milica.

Milica sa Nikolinom kod Mariole foto: privatna arhiva ČISTAČICA MARIOLA - DRUGA MAJKA U ovoj priči važna ličnost je i čistačica Mariola Blagojević, koja je Milici sada kao druga majka. Poznanica, koja je, čim je čula šta se desilo, i sama rekla: "Sad ću da zovem najbolje lekare", ali koja je i sve vreme bila uz Milicu, sada i sama vodi životnu bitku jer je pre tri dana saznala da ima rak mokraćne bešike. - Mariolu sam zavolela kao majku. Nije se odvajala od mene, a sad ćemo mi da budemo uz nju - kaže Milica. Običaj u ovim krajevima nalaže da beba prvih 40 dana ne izlazi iz kuće, a potom se ide u goste kod rodbine i prijatelja. Čim je prošlo 40 dana, Milica i Nikolina otišle su pravo kod Mariole! - Pomogla sam sve što sam mogla i jesam joj kao druga majka. Bila sam na bolovanju zbog kovida kad se porađala, a kad sam se vratila i videla je na respiratoru, mnogo mi je bila teško. Nisam je prepoznala - nestala, propala. Borba je bila velika, a bog i naša anestezija izveli su čudo - dva života su spasena - kaže za Kurir Mariola i dodaje: - Bila sam kraj nje i kad su je budili, kad je oči otvorila, kažem joj: "Je l' me poznaješ?", a ona klimne glavom. A najteže mi je bilo kad sam morala kosu da joj šišam. Uzela sam makaze i sve što je ostalo posle hemioterapije, jer je mnogo opadala, odseka sam. Sad su meni otkrili tumor, a Milica je odmah došla, sad je ona moja podrška u teškoj borbi.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić