LEKARI OSIGURANI DO MILION DINARA ZA GREŠKE! Ako vas nestručno leče i recimo ostanete invalid - njihove pogreške PLAĆAJU DRUGI

Većina pacijenata i ne zna da su svi lekari osigurani od svoje greške do milion dinara! I da, ako vas nesavesno ili nestručno leče pa ostanete invalid i ko zna šta sve još, ili vam zato umre član porodice njihove, greške plaćaju drugi jer ih je Lekarska komora Srbije (LKS) osigurala od profesionalne odgovornosti! Pa sad oni koji nemaju visoku profesionalnu i ljudsku odgovornost lakše dišu, i tek im se može da budu bahati. Ali bar pacijenti koji dokažu nesavesno lečenje mogu u cugu da naplate odštetu! Krivična odgovornost je druga stvar, i to je za teže sankcije, pa i robiju.

LKS za sve svoje licencirane članove, a svaki doktor to mora biti da bi mogao da radi, plaća osiguranje od profesionalne odgovornosti 1.000.000 dinara po osiguranom slučaju, naveli su za Kurir u LKS. A lekar koji napravi više grešaka osiguran je maksimalno sa 1.500.000 dinara. Sve je indeksirano u evrima.

LEKAR DA NE ODGOVARA KRIVIČNO ZA GREŠKU, VEĆ SAMO ZA UMIŠLJAJ

U Komori su izričiti i da doktori ne treba da odgovaraju krivično za slučaj lekarske greške, izuzev kad je reč o umišljaju i slično:

- Svaka krivična osuda lekara povlači upis u kaznenu evidenciju, a posledično i nemogućnost izdavanja licence, što praktično dovodi do zabrane obavljanja lekarske delatnosti. To nema ni za jednu drugu profesiju, pa ne bi trebalo ni za lekarsku, posebno ako se ima na umu da je doktor radio sa najboljom namerom, ali je, nažalost, došlo do greške u proceni stanja.