ZA VIKEND TOPLO, A ONDA STIŽE AFRIČKA VRELINA! Evo detaljne prognoze za narednih 10 dana

Kakav je vikend pred nama i šta se očekuje tokom sledeće sedmice, odgovara meteorolog Đorđe Đurić u detaljnoj prognozi.

U Srbiji u subotu ujutro i pre podne umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano, dok se i dalje nešto više oblaka očekuje na jugu i jugoistoku Srbije.

- Zbog današnjeg prodora oslabljenog hladnog fronta sa severozapada, u subotu će biti malo prijatnije, uz maksimalne temperature od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 27, a duvaće i pojačan severni i severozapadni vetar - navodi meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf.

Đorđe Đurić foto: Printscreen/Pink TV

U nedelju nakon vedrog i prijatnog, a u dolinama i kotlinama svežeg i maglovitog jutra, tokom dana biće sunčano i toplije, a počeće da duva jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.

- U ponedeljak će biti sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 33 stepena. Dakle, u ponedeljak nas očekuje tropski dan, jer će maksimalna temperatura dostići i preći 30°C, a u Beogradu se očekuje i tropska noć, jer se temperatura ni u toku noći neće spušatiti ispod 20°C. Veoma toplo vreme biće posledica termičkog grebena na visini, koji će u ponedeljak krajem dana kratkotrajno biti narušen, što će biti uvod u manju promenu vremena i neznatno osveženje, zbog priliva malo svežije i prijatnije vazdušne mase sa severa i severoistoka - objašnjava Đurić.

U ponedeljak uveče do severa Srbije očekuje se prodor veoma oslabljenog hladnog frotnta, koji će doneti nešto više oblaka, a u utorak većem delu Srbije manji pad temperature za 3 do 5 stepeni i prolazno jak severozapadni vetar, a ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom na jugu i na zapadu Srbije i u planinskim predelima.

U sredu i četvrtak biće sunčano i ponovo tropski toplo, a vedro, stabilno i tropski topo vreme biće ponovo posledica grebena na visini sa jugozapada, a u čijem se sklopu očekuje prodor vrele vazdušne mase sa severa Afrike preko Mediterana. Maksimalna temperatura u sredu biće od 30 do 34, a u četvrtak od 30 stepeni na severu Srbije do 35-36 na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 34°C.

- Vrlo visoke temperature biće praćene jugozapadnim vetrom. U četvrtak krajem dana i tokom večeri očekuje se povećanje oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i uz manje osveženje. Inače, dok su temperature ovog poslepodneva u Srbiji do 30°C, vreo toplotni talas ne posustaje nad zapadnom i jugozapadnom Evropom, a temperature već danima u Španiji prelaze 40°C, na jugozapadu zemlje dostižu i 45°C. Vreo afrički vazduh zahvatio je i Francusku i doneo temperature od 40°C, što je najranije ikada da je temperatura dostigla 40°C - navodi on.

Vrelo se očekuje i u subotu, uz temperature širom Francuske i Španije preko 40°C, u Parizu do čak 38-39°C, što su rekordne temperature za Pariz u ovom delu godine. Dobra vest je da će već od nedelje i ponedeljka svežija vazdušna masa sa Atlantika doneti pad temperature za 10 stepeni od Portugalije preko Španije do Francuske, a vrela vazdušna masa počeće da se širi prema našem području, ali srećom u nešto blažem obliku.

(Kurir.rs/Telegraf)