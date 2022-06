TAKO MLADA, A DROGIRA SE Niko nije hteo da pomogne devojčici kojoj je pozlilo u busu u Novom Sadu SRAMOTA KAKVI SMO TO POSTALI

Devojčici od petnaestak godina kojoj je juče najverovatnije usled vrućine pozlilo u autobusu na liniji 12 u Novom Sadu - niko nije hteo da pomogne!

Tužnu scenu za medije prepričala je sugrađanka Mirjana Matijašević Jovanović. Mirjana je sedela na sedištima okrenutim u kontrasmeru i kasno je primetila devojčicu, koja samo što nije pala u nesvest, a komentari putnika koji su usledili posle toga podstakli su je da o svemu progovori javno.

- Ušla sam u autobusu na liniji 12 u Novom Sadu i već na prvoj sledećoj stanici desila se scena koja me je zgrozila. Ja sam sedela na kontra sedištima i nisam odmah primetila. Jedna devojčica od petnaestak godina krenula je da izađe napolje jer joj je pozlilo. Teturala se. Krenula bi korak napred pa dva koraka nazad. U autobusu niko nije reagovao. Svi su ćutali i gledali kroz prozor, pa ni mi koji smo sedeli kontra nismo odmah shvatili šta se dešava - priseća se Mirjana.

U autobusu nije radila klima, a napolju je bilo pakleno vruće. Čim su se vrata autobusa otvorila, devojčica se doslovno isteturala napolje, gde je žena koja je stajala na stanici, odmah pritrčala da je pridrži.

- Kako su se vrata zatvorila i kako smo svi videli da je devojčica jedva izašla napolje, koliko joj je bilo loše, tako su odmah krenuli komentari u autobusu. "Sigurno je drogirana", "Tako mlada, a drogira se"... Bilo me je sramota svih nas. Zar smo na to spali? Pa šta? Čak i da je drogirana je l to razlog da se neko pusti da padne i ozbiljno se povredi - pita Mirjana.

Nakon toga, rešila je da situaciju opiše na Fejsbuku i da bar tu javno apeluje na ljude da ne okreću glavu na drugu stranu kad vide da je neko loše.

- Poštovani sugrađani, ukoliko niste primetili, počele su ogromne vrućine. U gradskom prevozu bez klime potpuno je neizdrživo. Ukoliko vidite da se neko ne oseća dobro, priskočite, pomozite. Nemojte dozvoliti da se osoba onesvesti i udari glavom o asfalt, dok u autobusu većate da li je drogirana - napisala je Mirjana.

U komentarima su se vrlo brzo javili ljudi koji su imali slično iskustvo.

- Verujte, redovno prisustvujem scenama gde ljudi komentarišu kako je neko, kome je vidno loše, drogiran, a da zbog toga navodno ne žele da mu priđu i pomognu. To su sve naša deca. A mi smo samo ljudi. Svi grešimo, ali svi imamo i moralnu obavezu da pomognemo drugome ako mu je život ugrožen. Zar smo se toliko otuđili - pita se Mirjana na kraju.

(Kurir.rs/Telegraf)