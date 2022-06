NISMO IMALI VREMENA NI DA SE UPLAŠIMO: Par iz Srbije presrela velika BELA AJKULA dok su ronili PRIŠLA NA METAR I GLEDALA NAS

Ivana Orlović i Janjez Kranjc jedni su od retkih koji su se susreli "oči u oči“ sa velikom belom ajkulom i doživeli da o tome ispričaju drugima.

Nedavno su ronili u vodama Južne Afrike sa kitovima, fokama i 400 delfina, ali ono što nisu očekivali bio je susret s jednom od najopasnijih morskih životinja.

- Ja sam 20 godina sanjala da se to dogodi i uspela sam 2000. godine da odem da ronim s velikim belim, ali iz kaveza. Međutim, ovog puta, 20 godina kasnije smo imali priliku da nam priđe bukvalno na metar i osećaj je neverovatan - ispričala je Ivana.

Navodi da se sve dogodilo veoma brzo.

- Nismo imali vremena da se uplašimo, jer nije planiran bio taj susret, ali to je jednostavno njihovo okruženje, one tu žive. Ona je došla, prišla, pogledala nas i prošla dalje - objasnio je Janez.

Ivana navodi da treba izbegavati bilo kakav pokret ka ajkuli.

- Ono što smo uspeli da uradimo jeste da slikamo i snimamo. Bili smo presrećni dok je ostatak ekipe pokazivao da su umrli od straha. Ipak je to bila velika bela ajkula, ona je kraljica mora, mislim da ju je privukao veliki broj aparata - navodi Ivana.

Dodaje da je važno pri susretu sa ajkulom ostati miran.

- Ako smo mi mirni i ona se isto tako ponaša, ajkule ne napadaju pod vodom, one uglavnom napadaju plivače i surfere, to se uglavnom dešava na površini vode, to je nešto što im liči na ribe. Ne treba se praćakati i brzo plivati, nego polako izaći iz vode. Niste čuli da je ajkula pojela celog čoveka, ljudsko meso nije na meniju ajkula. Desi se nekada da zamene, zagrizu, ali i taj jedan ugriz može da bude fatalan - dodala je Ivana za "Probudi me".

- U tropskim i toplim morima ima mnogo toga što može da povredi ronioce, kao što su otrovne ribe i korali, ronioci moraju da budu u treningu i u balansu, to su mnogo opasnije stvari, nego velike ribe - zaključio je Janjez.

(Kurir.rs/Mondo)