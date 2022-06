POLITIKANSTVU NIJE MESTO U ŠKOLAMA, ĐACI ŽRTVE POLITIČKE KAMPANJE: Reakcija Dine Vučinić na pesmu Baje Malog Knindće u školi

Dina Vučinić, članica Gradaskog veća za obrazovanje Grada Novog Sada, reagovala je posle puštanja pesme Baje Malog Knindže četvrtacima u školi.

Pesma "Ne volim te Alija, zato što si Balija" puštena je desetogodišnjacima na priredbi u OŠ "Vasa Stajić".

"Politikanstvu nije mesto u školama, niti đake treba koristiti za sticanje jeftinih političkih kampanja, kao što je zloupotrebljen incident na završnoj priredbi u Osnovnoj školi 'Vasa Stajić'. Bez obizra na to što smo mišljenja da je incident neopravdano poprimio velike razmere, smatramo da je za svaku osudu emitovanje bilo koje pesme na đačkoj proslavi u kojoj se na neprimeren način govori o pripadnicima drugih nacionalnosti", poručuje Dina Vučinić i dodaje:

"Novi Sad je sistem sa 55 osnovne i srednje škole. U tako velikom sistemu incidenti su mogući, ali, za razliku od ranijeg perioda kada su novosadske škole bile poznate po brutalnom vršnjačkom nasilju, danas to nije slučaj. Novi Sad ima drugačiju politiku od 2012. godine. Izgradnja škola i vrtića, i unapređenje uslova obrazovanja su glavni prioritet Grada Novog Sada. U Novom Sadu je besplatan boravak dece u državnim vrtićima. Izgrađeno je 6.504, gradi se 5.980 kvadrata novih vrtića, u kojima je obezbeđeno 1.456 mesta za novosadsku decu".

Ona podseća da je Novi Sad dobio modernu Muzičko-baletsku školu, najopremljeniju u regionu, veličine 14.804 kvadrata i da je dogradnjom obezbeđeno 5.842 kvadrata u postojećim školama. Takođe, naglašava, da je ovogodišnji budžet za obrazovanje od preko šest milijardi dinara najveći je u istoriji Novog Sada.

"U nedostatku negativnih tema, na koje su mediji navikli, bilo je moguće da slučaj s emitovanjem problematične pesme izvesnog Baje Malog Knindže postane top tema u javnosti. Grad Novi Sad i Uprava za obrazovanje ni na koji način ne učestvuju u organizaciji đačkih proslava. Učenici to rade sami uz dozvolu nastavnika i profesora. A još manje možemo da utičemo na izbor muzike koji deca slušaju kod kuće. Istovremeno, zaprepašćujuće je kakvo su dubinsko i detaljno poznavanje opusa Baje Malog Knindže iskazale opozicione partije. U tome se posebno istakao Pokret slobodnih građana".

Dina Vučinić dalje poručuje da je posredi lažna afera.

"Njima ne smeta pesma. Ona je samo izgovor. Opoziciji smeta što se Novi Sad razvija i napreduje, jer znaju da to ruši sve njihove planove da se bezidejnom politikom domognu skupštinskih klupa i obezbede sebi lagodan živog preko grbače građana. Njihova politika se sastoji od izazivanja i afirmacije incidenata i podela", kaže ona i nastavlja:

"Pritom treba istaći da je promocija ovakve vrste muzike kao zvaničnog narativa bila popularna do 2012. godine. Ceo Novi Sad se seća da su 2009. godine pekli volove i plaćali novogodišnji koncert za ovu vrstu umetnika. Novi Sad je za razliku od tog vremena Evropska prestonica kulture u kojoj nastupaju najveća imena svetske muzike, i u kom se umesto Duginog posela organizuje maraton Betovenovih simfonija. U isto vreme Novi Sad nastoji da iznova afirmiše kulturu različitosti, koja je do 2012. bila zatrovana mržnjom i incidentima. I svako kome smeta spomenik pomirenja zagovornik je novih sukoba i novih podela, jer takve političke opcije, mogu da dođu do glasova samo u sukobljenom društvu".

Na kraju Dina Vučinić zaključuje:

"Budući da je Novi Sad, multietnička i multikulturna sredina i Kulturna prestonica Evrope, u kojoj se ne ističu različitosti, nego neguje posebnost, tražićemo da policija istraži da li se sporna pesma na spisku našla slučajno, neznanjem dece, ili ju je neko podmetuo namerno, da izazove incident i kreira aferu, tamo gde je nema".

