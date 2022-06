MALI VIKTOR NAPORNO VEŽBA DA POSTANE PRVI FUDBALER SA CEREBRALNOM PARALIZOM: Da u tome uspe treba mu pomoć! Pošalji 60 NA 3030!

Viktor Miletić (11) je rođen prevremeno, u 30. nedelji blizanačke trudnoće, kao prvi blizanac, a usled komplikacija prilikom prirodnog porođaja dobio je krvarenje na mozgu i kao posledicu toga cerebralnu paralizu.

foto: Privatna Arhiva

Od četvrtog meseca uključen je na intenzivan tretman pri Specijalnoj bolnici za cerebralnu i razvojnu neurologiju i zahvaljujući konstantnim terapijama, dosta je napredovao i mentalno je očuvan.

Prohodao je sa dve godine, ali je sa svojih 11 godina i dalje nestabilan i u mnogim životnim funkcijama nesamostalan. Pohađa školu po posebnom programu jer ima dijagnozu poremećaja pažnje i koncentracije.

Međutim period poberteta i nagli rast nikako ne ide u prilog Viktorovom stanju jer to može dovesti do deformiteta zglobova, kičme, pogoršanja balansa hoda i do sada postignutih rezultata. Zbog toga mora konstantno da ide na neurorehabilitacije i terapije.

Uporno vežbanje foto: Privatna Arhiva

- I pored problema i stalnih terapija Viktor obožava fudbal i stalno govori da će kako on kaže da bude "prvi fudbaler sa cerebralnom paralizom". Njegov brat blizanac Veljko je taj koji ga stalno bodri i prati na svim terapijama od samog rođenja, a zadnje četiri godine i sestra - rekla je za Kurir Viktorova mama Andrea i istakla da je samo jedna pauza u terapijama dovoljna da kod Viktora sve nazaduje velikom brzinom, od govora do pokreta.

Blizanac Veljko je Viktoru najvernija podrška foto: Privatna Arhiva

- Pri svakoj pauzi u vežbanju, usled rasta, dolazi do neželjenih promena. Naš cilj je da to sprečimo i poboljšamo njegovo stanje, ili bar da održimo njegovo stanje ovakvim kakvim jeste. Predstojećih meseci/godina, planiramo da damo sve od sebe da bude uključen u intezivne terapijske cikluse, što podrazumeva fizikalnu terapiju, neurorehabilitaciju u zemlji i inostranstvu, defektološke tretmane, plivanje - objašnjava ona.

Mama Andrea sa Viktororm foto: Privatna Arhiva

Dodaje da jedan ciklus od 12 nedelja neurorehabilitacije i smeštaja košta od 20.000 do 25.000 evra, što je za njihovu porodicu nedostižna svota novca, ali veruje da će uz pomoć dobrih ljudi humanog srca prikupiti neophodnu pomoć.

foto: Privatna Arhiva

- Molimo ljude da nas podrže u borbi za Viktorov kvalitetniji život i odrastanje. Pre šest godina ste nam pomogli da Viktor ode na operaciju na čemu smo beskrajno zahvalni. Molimo vas da opet budete deo Viktorovog uspeha - apelovala je majka Andrea.

KANALI POMOĆI PREKO FONDACIJE "BUDI HUMAN" SMS : Pošalji broj 60 na 3030

: Pošalji broj 60 na 3030 Dinarski račun : 160-406768-32

: 160-406768-32 Devizni račun: 160-54000008802-75

Kurir.rs/I.O.