SRAMOTA?! Budući brucoši FPN nisu znali odgovor na ovo pitanje: To se uči u osnovnoj školi! PRAVDAJU IH JER TAD NISU BILI ROĐENI?

U jeku prijemnih ispita na fakultetima, jedan profesor objavio je pitanje koje je namučilo buduće brucoše Fakulteta političkih nauka, a za koje mnogi kažu da se uči još u osnovnoj školi.

"Danas se ispostavilo da je jedno od težih pitanja na prijemnom na FPN-u bilo kako je bilo ime koalicije koja je 2000. godine osvojila vlast u Srbiji. Veoma mali broj budućih studenata je tačno odgovorio. Dosta indikativno", objavio je profesor na Tviteru i izazvao more komentara.

"Odgovor se može naći u udžbeniku za istoriju za osmi razred osnovne škole", "Zvuči neverovatno, ali verujem ti", pisali su tviteraši.

"Da se ne lažemo evo ja sad ne mogu da se setim. Znam da je za Koštunicu bilo Ko može da vas pogleda u oči. Neko veče samo pricali bas o tome kako ti testovi opšte informisanosti treba da budu kombinovani testovi znanja iz vise predmeta koji bi bili tematski vezani za fakultet", dodao je drugi korisnik, a potom je usledio i odgovor profesora.

"Ne misli se na slogane nego na Demokratska opozicija Srbije. A toga se sigurno sećaš", odgovorio je profesor.

Ono što su mnogi naglasili i spomenuli jeste i to da generacija budućih brucoša u to vreme nije bila ni rođena, te su na taj način pokušali da ih opravdaju.

"Budući brucoši se nisu ni rodili tada već 2003. Logično", stao je u "odbranu" jedan od Tviteraša.

"A to je kao neki događaj, pa ga treba upamtiti/znati? Ta deca se tada nisu ni rodila, zasto je to bitno njima da znaju to?", dodao je drugi.

Ubrzo se oglasio i jedan od budućih brucoša.

"Ima nas koji smo danas radili taj test i znali odgovor, pa svakako ne mislim da je broj (ne)tačnih odgovora bilo kako indikativan. Da je bilo pitanje o kandidatu to bi i moglo da bude pokazatelj nečega. Po pitanju punog naziva zvanične liste možemo i da ostanemo -neobavešteni", napisao je on.

