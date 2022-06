NAJBOLJE DA UČITELJICA SAMO POŠALJE KNJIŽICU A RODITELJI DA UPIŠU OCENE KOJE HOĆE! Jedna zaključena 4 posvađala Srbiju na Tviteru

BEOGRAD - Započeta pod merama koje je nametnuo korona virus, a završena dojavama o postavljenim bombama, koje su praznile učionice još i pre zvaničnog početka raspusta, nedavno završenu školsku godinu đaci, učitelji, profesori, ali i roditelji ispratili su sa olakšanjem.

Kako to obično biva, između poslednjeg dana školske godine i odlaska na zasluženi odmor vreme je da se saberu utisci, analiziraju ocene i postignuti rezultati, o čemu ovih dana najviše diskutuju, naravno, roditelji.

Tako se jedna zaključena ocena nedavno našla na dnevnom redu diskusije među tviterašima u Srbiji i uspela žestoko da ih posvađa, pa su se pored razmene stavova, iskustava i mišljenja, ispod objave nizale i osude, optužbe, ali i uvrede.

"Svaka ocena je za đaka. Ali baš da učiteljica zaključi prvu četvorku u četvrtom razredu detetu koje iz tog predmeta ima prosečnu ocenu 4.2, po meni je katastrofalni primer našeg školstva. Treba bre biti čovek i pedagog pre svega! Sramota.", glasio je tvit jedne Marine od pre dva dana, koji je, čini se, toliko naljutio korisnike da se ispod njega još uvek nižu komentari.

foto: Twitter Printscreen

Od tada su se povodom nesrećne četvorke oglasile i druge učiteljice i prosvetni radnici, roditelji koji su se složili sa Marininim stavom, ali i oni koji su ga osuđivali.

"Učiteljica nije Deda Mraz"

"Prestanite učiti decu da je četvorka loša ocena. To je sramota", "Bojim se da niste u pravu. Prvo, da li je dete želelo da popravi ocenu? To je plus kod nastavnika. Ako se dete nije bunilo, to je do vas.

foto: Printscreen/Twitter

Drugo, ako je u pitanju predmet tipa fizičko, muzičko, likovno i detetu to ne ide, a vidi se trud, tu onda i treba ocenjivati shodno i zalaganju", "Ovaj način razmišljanja je jedan od faktora koji je uticao na degradiranje školstva.

Na nastavnike se vrši pritisak da poklanjaju 2 onima što ne znaju ništa, 5 onima koji to znanjem nisu zaslužili... I to je postalo redovna pojava, čak toliko da tebi nije glupo ovo da napišeš"...

foto: Marina Lopičić

"Najbolje da učiteljica na kraju godine samo pošalje knjižicu roditeljima, a oni da upišu ocene koje oni hoće", "Kako tačno taj đak zaslužuje peticu ako iz predmeta ima prosek 4.2? Samo pitam.

Da li treba učiti decu da sami zarade ili da im se da jer su u svemu drugom osim u tome, super. Učiteljica je u pravu!", "Nije to katastrofalan primer našeg školstva nego prosečna ocena rada i znanja vašeg deteta tokom cele školske godine.Niti je sramota,niti je tragedija.

Sramota je kako vi pravite tragediju i detetu nabijate krivicu,frustracije i strahove", "4,2 je 4. Učiteljica nije deda Mraz", navijali su jedni.

foto: Shutterstock

Insistirajući na psihološkom uticaju koje zaključena ocena ima na dete, autorka tvita je strpljivo odgovarala na komentare onih koji su naivno pretpostavljali da je đak dobio priliku da popravi ocenu, ali je nije iskoristio na pravi način, kao i da se radi o njenom detetu, zbog čega su njene reči protumačili kao pritisak, povezali ih sa kompleksima i sopstvenim neostvarenim željama.

Ipak, bilo je i onih koji su sličnog stava, sugerišući o kakvoj školskoj godini se radilo, kao i da je manja šteta zaključiti veću ocenu na rastanku, nego demotivisati dete da se trudi i napreduje u daljem školovanju.

"Vidim kako su mnogi ovde strogi i kažu "tako treba". Zanimljivo. Dok u Finskoj npr. do petog razreda nemaju ni ocene jer su utvrdili da u tom ranom uzrastu one samo podstiču takmičarstvo i ekstrinzičnu motivaciju, a gase intrinzičnu. A Finska uvek u vrhu na PISA testovima", "Ja se slažem. Svakako je manje loše da se detetu progleda kroz prste na kraju četvorogodišnjeg drugovanja sa učiteljicom, nego mu zaključiti manju ocenu, čak i ako prosečnom ocenom zaslužuje. Zato što će ga to motivisati da u razrednoj nastavi pokaže više", glasili su neki od komentara.

Obrazloženje mama Marine Dan kasnije, iznenađena reakcijom koju je izazvala, Marina se nadovezala na inicijalni tvit i zaključila: "Zamalo se ne šlogirah od raznih komentara. Pa da razjasnim: 1. Nije dobar pedagog neko ko ne dozvoljava da se popravi ocena! 2. Nije čovek neko ko se oprašta od DECE i obeležava prvu zaključenu četvorku od početka školovanja! 3. DETE! 11 god u koroni, online, odsustva, zamene..."

