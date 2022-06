SAMO JE BULJIO U PRAZNO, PROFESORI SU REKLI DA JE RETARDIRAN: Otac najbogatijeg čoveka na svetu progovorio o detinjstvu svog sina

Američki milijarder i najbogatiji čovjek na svetu od detinjstva je, čini se, privlačio pažnju okoline. Njegov otac, s kojim Ilon Mask nema najbolji odnos, prisetio se neprijatne situacije iz škole koju je pohađao njegov sin.

Erol Mask prisetio se školskih dana svog sina otkrivši da su nastavnici nazvali Ilona "retardiranim" jer je stalno buljio u prazno.

Jednom prilikom, direktor i učiteljica drugog razreda škole zaprepastili su Erola saopštivši mu kako bi njegov tada sedmogodišnji sin možda trebao da pohađa specijalnu školu.

"Učiteljica mi je kroz suze rekla: 'Mislimo da je Ilon retardiran'. Bili su vrlo direktni", prisetio se Erol.

Iako su istakli kako ne vide problem u njegovom radu u školi, nije im bilo jasno šta se dešava, a situacija se nije menjala ni kada bi "protresli" Ilona.

U Jutjub emisiji "Dad of A Genius" sa psihološkinjom poznatom kao Aneki, 76-godišnjai Erol je rekao: "Znao sam da nije retardiran, ali nisam znao šta da im kažem".

Na kraju se ispostavilo kako je Ilonovo ponašanje bilo pouzrokovano problemima sa sluhom, a stvar se popravila kada su mu u bubnu opnu ugradili sićušnu cevčicu koja je služila da spreči nakupljanje tekućine u uhu.

Ilonov otac ispričao je i kako su ga iz škole zvali i zbog "oštrog jezika" njegovog sina: "Ako bi neko rekao nešto što on nije smatrao pametnim, govorio bi im: 'To je glupo' ili 'Ti si glup'. Moguće da je to nasledio od mene, iako se nadam da nije", prisetio se njegov otac.

Milijarder je još ranije otvoreno govorio o svom odrastanju sa Aspergerovim sindromom, oblikom poremećaja iz autističnog spektra gde osobe imaju poteškoća u društvenom odnosu s drugima, nedostaje im veština neverbalne komunikacije, fizički su nespretne i ne pokazuju empatiju.

Takođe, nikada nije skrivao svoje mišljenje o ocu, a u intervjuu za Rolling Stone 2017. Ilon ga je opisao kao užasno ljudsko biće, kriveći ga za svoje "jadno" detinjstvo.

