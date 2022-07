AKO LETITE NA OVE 2 DESTINACIJE, SPREMITE SE NA PAKAO: Štrajkovi i manjak radnika napravili haos na aerodromima (FOTO)

Na aerodromima u Evropi poslednjih nedelja vlada haos jer je otkazano čak više hiljada letova, a trenutno je najgore, kako Kurir saznaje, na aerodromima u Londonu i Amsterdamu!

Tako i oni putnici koji uspeju da polete neretko se kući vrate bez kofera jer radnici na tim aerodromima zaduženi za prtljag i putnike štrajkuju ili ih nema dovoljno.

Nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" juče je saopštila da se i ovog vikenda, kao i prethodnih, očekuje veoma teška situacija na aerodromu Hitrou u Londonu kada je reč o prihvatu i otpremi putnika, prtljaga i aviona, zbog manjka radnika.

Zbog toga su, kako navode, bili prinuđeni da otkažu jedan jučerašnji let, ali i sve popodnevne letove subotom i nedeljom tokom čitavog jula.

Istovremeno navode da su uslovljeni da ukoliko ne obave letove, mogu da izgube istorijski slot na londonskom aerodromu.

- Srpska nacionalna avio-kompanija je tako dovedena u paradoksalnu situaciju da joj se najavljuje da neće biti mogući prihvat i otprema i otpravljanje putnika, njihovog prtljaga i aviona, dok se sa druge strane insistira da se letovi obave, pa čak i delimično ili potpuno prazni - naveli su u saopštenju.

Da situacija nije ništa bolja ni u Amsterdamu, za Kurir je potvrdio sagovornik iz nacionalne avio-kompanije.

Jezivo stanje Stabilizacija tek na zimu Direktor avio-kompanije "Lufthanza" Karsten Špor nedavno je ukazao da su gužve i problemi s letovima "nerešivi u kratkom roku" i da će se s time putnici suočavati mesecima. On je naveo da je putnički avionski prevoz pod pritiskom i na zemlji zbog manjka osoblja i u vazduhu zbog ratom suženog neba. - Prevoznici i operateri aerodroma doduše samo u EU planiraju zapošljavanje više hiljada ljudi, ali to proširenje kapaciteta će stanje stabilizovati tek na zimu - rekao je Špor, priznavši da ni grupacija "Lufthanza" u pojedinim oblastima nema dovoljno osoblja.

- U Londonu i Amsterdamu je situacija najkritičnija. Pootpuštali su mnogo ljudi tokom pandemije i ne mogu da se oporave. Amsterdam, osim s ljudima koji rade na prtljagu, imaju problem i s manjkom radnika obezbeđenja. Tako svi koji tamo presedaju dođu do toga da im put presedne jer prtljag kasni, gube se koferi. Najgore je što mi imamo slotove zbog kojih avioni moraju da polete ili gubimo novac, ne smemo da otkazujemo letove, pa letimo i prazni jer je problem na tim pojedinim aerodromima. To je čist gubitak jer mi letimo prazan let, pošto nema ko da ukrca ljude - rekao je naš sagovornik i dodao da će biti još problema.

- Farmeri u Holandiji najavili su proteste, a tamo je već kritično. U Francuskoj takođe štrajkuju zaposlenih na prihvatu i otpremi putnika i prtljaga - upozorio je on.

