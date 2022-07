PAZITE DA VAM LETOVANJE NE PRESEDNE: Na podignutih 10 evra s bankomata provizija je tri evra, I TO NIJE SVE! IMA JOŠ ZAČKOLJICA

Sezona odmora je u punom jeku, a mnogi pred polazak na letovanje imaju dilemu koliko će ih koštati korišćenje telefona u romingu i da li se isplati plaćanje karticama u inostranstvu.

Od prvog jula 2021. godine uvedena je tarifa "roam like home" u regionu zapadnog Balkana, izuzev Hrvatske, što označava zonu bez rominga.

Građani Srbije će plaćati pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svojih matičnih operatera ako se nalaze na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Severne Makedonije.

Svi dolazni pozivi koje korisnik rominga prima dok je u regionu zapadnog Balkana, bez obzira na to iz koje mreže poziv potiče, besplatni su. Ali na svim ostalim popularnim destinacijama za odmor, roming može papreno da vas košta.

Ovog leta najskuplje ćaskanje telefonom je iz Egipta, pa minut razgovora košta od 199 do 400 dinara.

Cene mobilnog saobraćaja sa Grčkom su drastično smanjene, u proseku od 50 do 90 odsto. Najviše je pojeftinio internet, čija je cena bila veća od 1.000 dinara po megabajtu, a sada košta samo jedan dinar.

Cena razgovora sa grčke plaže iznosi 50 dinara, a nekada je koštala i do 110 po minutu. Cene prvenstveno rastu u zavisnosti od udaljenosti zemlje od Srbije. Da biste smanjili troškove rominga, potrebno je informisati se o tarifnim dodacima i cenama, ali i obavezno obratiti pažnju da je pre prelaska granice na telefonu ugašena opcija prenos podataka u romingu, ukoliko ne želite bilo kakva iznenađenja.

Potražite je Iskoristite benefite vaše banke Ukoliko u inostranstvu postoji vaša banka, a hitno vam je potreban novac iskoristite benefite koji vam se nude. Za korisnike određene banke, provizija je dosta manja nego na drugim bankomatima.

Takođe, postavlja se pitanje da li je isplativije nositi novac ili plaćati karticom u inostranstvu. Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva savetuje turiste da ponesu dovoljno novca.

- Banke naplaćuju svako provlačenje kartica, a u inostranstvu je to još skuplje nego u zemlji, što automatski poskupljuje odmor. Zato je u stranoj zemlji najbolje nositi devize i plaćati u kešu - kaže za Gavrilović za Kurir.

Ipak, ukoliko ne volite da nosite novac iz bezbednosnih razloga, najisplativije je provlačenje debitnih kartica preko POS terminala u radnjama i restoranima, jer su provizije za njih povoljnije nego za korišćenje kreditnih kartica.

- Treba imati u vidu da je kod pojedinih banaka potrebno posebno aktivirati karticu za korišćenje van granica naše zemlje, ali i da kod većine kartica postoje dnevni i mesečni limiti za potrošnju putem platnih kartica - objašnjavaju na portalu Kamatica.com.

Gubitak kartice Novu dobijate tek po povratku u Srbiju Ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice, neophodno je da to odmah prijavite svojoj banci kako ne bi došlo do zloupotrebe sredstava. Novu karticu ćete dobiti tek po povratku u Srbiju i zbog toga bi bilo dobro uvek sa sobom imate i novac.

Poželjno bi bilo da za platnu karticu vežete i devizni račun, sa koga ćete direktno naplaćivati transakcije u inostranstvu, i time izbeći trošak konverzije valute.

- Provizije za podizanje gotovine na bankomatima u inostranstvu iznose od 1% do 3% ili se naplaćuju fiksne naknade od tri do pet evra po transakciji. Za istu uslugu na šalteru banke u inostranstvu se naplaćuje provizija od 3% do 5%, odnosno, od tri do pet evra po transakciji - kaže Gavrilović.

Prilikom direktnog plaćanja debitnom karticom, provizija se uglavnom ne naplaćuje. Ali u slučajevima kada ona postoji, što inače zavisi od same banke i vrste kartice, dosta je manja od provizije podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu. Provizije na bankomatima uglavnom iznose od dva do tri odsto od podignute sume ili je to fiksna naknada od dva do 10 evra, u zavisnosti od kartice i banke. Na primer, podizanjem 10 evra uzimaju vam tri evra, na 500 evra provizija je od 10 do 15 evra, dok je na podignutih 1.000 evra sa bankomata provizija od 20 do 30 evra.

Saveti - Zbog niže provizije, novac sa bankomata podižite debitnom karticom - Plaćanje u inostranstvu uradite karticom vezanom za devizni račun, jer za većinu kartica postoji provizija pri plaćanju - Informišite se o maksimalnom limitu koji dnevno možete skinuti sa kartice u inostranstvu - Sačuvajte račune dok transakcija ne bude proknjižena

Iz Nacionalne organizacije potrošača kažu kako do sada nije bilo žalbi vezanih za roming i kartice, jer je tek početak sezone. Ali se u narednom periodu to sigurno očekuje, jer se ljudi ne informišu dovoljno pre odlaska u inostranstvo.

Iva Ogarević

