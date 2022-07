LUCIFER STIGAO U SRBIJU, SLEDE STRAŠNE VRUĆINE, RHMZ UPALIO UPOZORENJE: Pakao je pred nama, a evo kad ćemo SAČEKATI ZAHLAĐENJE

Toplotni talas obara temperaturne rekorde na zapadu i severozapadu Evrope, a narednih dana zahvatice i Srbiju, ali u nešto blažem obliku nego zapad Evrope, tako da se i pored veoma visokih temperatura, ne očekuju obaranja temperaturnih rekorda, poručuje meteorolog Đorđe Đurić.

Iako će temperature u narednom periodu u Srbiji biti vrlo visoke, za sada ne postoji opasnost od temperaturnih rekoda, koji su zabeleženi 2017. godine kada je u Smerevskoj Palanci mereno 44,9 stepeni, a u Beogradu rekordnih 43,6 stepeni.

Đurić kaže da se prethodnih dana nad istočnom Evropom, tačnije nad Belorusijom, Rusijom i Ukrajinom, nalazio visinski ciklon, koji nad ovim predelima i dalje uslovljava kišovito i više jesenje vreme, a svežija vazdušna masa prodrla je i do Srbije, pa su temperature bile veoma ugodne i prijatne, a noći i hladne, uz vrednosti u mnogim predelima i ispod 10stepeni.

- Tome se bliži kraj, jer već od danas Srbiju će zahvatiti veoma topla vazdušna masa sa zapada, pa se već u sredu očekuju temperature od 32 do 36 stepeni, u Beogradu do 34 stepena - kaže Đorđe Đurić.

Napominje da je interesatna situacija što će nam vrela vazdušna masa stići sa severozapada i zapada Evrope preko centralne Evrope, a u najvećem broju slučaja sa tog područja nam stiže svežija vazdušna masa.

Ipak, posle paklenih vrućina, RHMZ, uz upozorenje na vrućine, navodi da manji pad temperature stiže početkom naredne nedelje.

Iako će nam vrela vazdušna masa stići sa severozapada Evrope, njeno izvorišno područje su Sahara i sever Afrike i sa tog područja ova vrela vazdušna masa prošle sedmice stigla je na Pirinejsko poluostrvo, a potom u prednjem delu visinskog ciklona, koji se premeštao sa Atlantika preko Biskajskog zaliva ka Britanskim ostrvima, ova vrela vazdušna masa se u prednjem delu ciklona premestila sa Pirinejskog poluostrva preko zapadne Evrope do severozapada Evrope i Britanskih ostrva.

Do tog područja od danas počinje da pristiže svežija vazdušna masa sa Atlantika, a vreo talas visisnski strujama pomera se ka centralnoj Evropi, potom i ka našem području.

- Još vrelije biće u Srbiji od četvrtka, uz maksimalne temperature preko 35 stepeni, a u subotu ponegde i do 40 sstepeni. Nakon što smo imali veoma ugodne, ponegde i hladne noći, uz temperature i ispod 10 stepeni, narednih dana i noći će biti veoma tople, a u Beogradu i u mnogim predelima na severu i tropske, jer se minimalne temperature neće spuštati noći ispod 20 stepeni, neretko i ispod 25 stepeni - kaže meteorolog.

Usled delovanja anticklona narednih dana biće vedro i bez oblaka. U subotu krajem dana do severozapadnih, a u nedelju i preko ostalih predela Srbije preći će veoma oslabljeni hladni front, koji će se svojom glavnom kretati dosta severnije.

U Srbiji neće biti izražen u vidu padavina, jer se tek lokalno očekuje redak pljusak sa grmljavinom, već u vidu toga što će jugoistočni vetar biti u skretanju na severozapadni, po prodor hladnog fronta biće i veoma jak i po tome što će temperatura biti u padu za oko tri do pet stepeni, pa se u nedelju i u ponedeljak očekuju maksimalne temeprature od 33 stepena na zapadu do 37 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 34-35 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, uticaj anticklona očekuje se u Srbiji sve do kraja jula, pa i početkom avgusta, što će uslovljavati uglavnom vedro i stabilno vreme, a blaga osvežnja očekuju se tek uz prodore veoma oslabljenih hladnih frontova, koji bi nešto izraženiji kratkotrajno mogao biti oko 28. jula.

- Ušli smo u za sada najtopliji i najstabilniji deo leta, koji će se odlikovati veoma toplim i veoma sušnim vremenom. Kako je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od 27 do 30 stepeni, one će u narednom periodu neretko biti i za sedam do 10 stepeni više od proseka. Ovakvo vreme veoma nepovoljno će uticati po poljoprivredne i ratarske kulture, naročito u onim predelima gde već preovladava katastrpfalna suša, a to su delovi Vojvodine - kaže Đurić.

Kada je reč o temperaturama, očekuju se vrednosti koje su se dešavale i u prošlosti, tako da ne treba paničiti, već se prilagoditi datim vremenskim uslovima i smanjiti aktivnosti na otvorenom na minimum u najtoplijem delu dana. Kako se očekuju i veoma visoke vrednosti UV zračenja, ne treba se izlagati suncu duže bez adekvatne zaštite.

