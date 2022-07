OVDE JE DANAS NAJTOPLIJE: U 4 grada u Srbiji čak 40 stepeni! Čuvajte se UV zračenja, vrlo je visoko

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, a u čak četiri grada u Srbiji biće 40 stepeni.

Kako je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), prema prognozi, temperature od 40 stepeni biće u Kragujevcu, Paliću, Kraljevu i Nišu, dok će 39 stepeni biti u Novom Sadu, Loznici, Beogradu i Negotinu.

UV indeks zračenja

U celoj Srbiji danas će biti visok stepen UV zračenja, pokazuje prognoza ovog indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Bitno je da ne izlazite napolje kad je sunce najjače, od 11 do 15 časova.

Ako baš morate da izađete, držite se hlada, zaštite se svetlom garderobom koja neće dodatno ugrejati organizam, ali i zaštite glavu kačketom ili šeširom.

Preporuka je da se nosi svetla, pamučna odeća, a nikako sintetika, koja zaustavlja znojenje, a ono je veoma dragoceno za rashlađivanje organizma, saveti su lekara.

Upaljen crveni meteo alarm

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura. Upaljen je crveni meteo-alarm.

To znači da je vreme vrlo opasno, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

I oni koji dobro podnose vrućine, ipak bi trebalo da se klone Sunca u najtoplijem delu dana.

Naročito bi trebalo da budu oprezni stariji, hronični bolesnici, trudnice, kojima se savetuje da između 11 do 17 časova, ne izlaze ukoliko ne moraju.

Prognoza za naredne dane

U nedelju manja vrućina, na severu Srbije za 6 do 8 stepeni, a na jugu Srbije od 3 do 5 stepeni manje u toku dana nego u subotu. U toku dana biće promenljive oblačnosti sa malom šansom za lokalne pljuskove. Samo je na jugozapadu i jugu Srbije tokom popodneva veća šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale.

Minimalna temperatura od 18°C do 25°C, a maksimalna od 32°C na severu Vojvodine do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo i manje vruće nego u subotu uveče.

U ponedeljak sunčano i vrlo toplo, oko 35°C. U utorak ponovo velika vrućina i ponegde blizu 40°C, a u sredu i četvrtak manja vrućina uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove u sredu.

