CRVENI METEO ALARM UPALJEN U CELOJ SRBIJI! PAKLENI DAN PRED NAMA: Temperatura i do +41! Evo kada stiže osveženje

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom oko 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 37 do 41.

U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, uz slab i promenljiv vetar. Jutarnja temperatura oko 23, a najviša dnevna oko 39.

UPALJEN CRVENI METEO ALARM

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura. Upaljen je crveni meteo-alarm.

To znači da je vreme vrlo opasno, navodi se na sajtu RHMZ-a.

foto: Printscreen/RHMZ

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

I oni koji dobro podnose vrućine, ipak bi trebalo da se klone Sunca u najtoplijem delu dana.

Naročito bi trebalo da budu oprezni stariji, hronični bolesnici, trudnice, kojima se savetuje da između 11 do 17 časova, ne izlaze ukoliko ne moraju.

RHMZ UPOZORAVA NA VISOKE TEMPERATURE

Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva upozorenja za područje Srbije i Beograda zbog visokih temperatura. Objavljeno je i jedno hidrološko upozorenje koje se odnosi na vodostaj koji će se narednih dana kretati ispod plovidbenih nivoa.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE

U poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 35 do 38 °S, a sutra od 37 do 41 °S. U nedelјu u većem delu pad temperature na vrednosti od 32 do 35 °S, samo će se na krajnjem jugu i jugoistoku zadržati veoma toplo, od 35 do 40 °S. Tokom sledeće sedmice najtopliji dan će biti utorak.

foto: Printscreen/RHMZ

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE

U poslednjoj dekadi jula na području Beograda veoma toplo. Maksimalna temperatura danas i sutra od 37 do 39 °S. U nedelјu pad temperature na 33 °S. Početkom naredne sedmice ponovo toplije.

VODOSTAJ ISPOD PLOVIDBENOG NIVOA

Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju manja vrućina, na severu Srbije za 6 do 8 stepeni, a na jugu Srbije od 3 do 5 stepeni manje u toku dana nego u subotu. U toku dana biće promenljive oblačnosti sa malom šansom za lokalne pljuskove. Samo je na jugozapadu i jugu Srbije tokom popodneva veća šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale.

Minimalna temperatura od 18°C do 25°C, a maksimalna od 32°C na severu Vojvodine do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo i manje vruće nego u subotu uveče.

U ponedeljak sunčano i vrlo toplo, oko 35°C. U utorak ponovo velika vrućina i ponegde blizu 40°C, a u sredu i četvrtak manja vrućina uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove u sredu.

(Kurir.rs)