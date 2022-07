DRAMA! BEBA ZAKLJUČANA U KOLIMA NA ZVEZDARI! Vatrogasac o akciji spasavanja: Dete se ne ostavlja samo, bez nadzora u autu!

Prava drama odigrala se za vikend na Zvezdari kada su vatrogasci morali da spasavaju bebu koja je ostala sama u automobilu.

Prema prvim informacijama, dete je bilo zaključano u kolima u Ulici Vojislava Ilića ispred šoping centra. Šta se zaista događalo tog dana?

Poznato je da su upravo roditelji pozvali vatrogasce u pomoć i sve se na sreću završilo aplauzom.

- Nešto posle 20 časova dobili smo dojavu da se dete nalazi u automobilu, na lice mesta smo uputili jedno vozilo sa 6 vatrogasaca spasilaca i veoma brzo stigli. Konstatovali smo da je automobil zaključan, poziv smo dobili od roditelja - rekao je Miloš Majstorović, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd za RTS.

Procenili su, kaže Majstorović, šta je najbezbednije za dete, razbili staklo, ušli u automobil, smirili dete i predali ga roditeljima.

Dodaje da su roditelji u jednom ipak ispravno postupili, a to je što su odmah pozvali broj 193 umesto da sami pokušavaju da obiju automobil. Iako ovakve situacije kod nas, tvrdi, nisu česte, opasnost je leti još veća. Poznat je vrlo neprijatan osećaj kada se uđe u automobil koji neko vreme stoji na suncu.

Lekarska praksa kaže da su deca do šeste godine izuzetno ranjiva, jer im termoregulacioni centar u organizmu nije potpuno razvijen.

- Kad je visoka temperatura nastane jedno stanje koje odgovara zapravo toplotnom udaru, koje može da nastane veoma brzo u odnosu na nas odrasle. Ipak, potrebno je vreme da bi neko doživeo toplotni udar, ali kod dece je to nezgodno, jer nastaje mnogo brže pa se onda dogodi da roditelj kaže 'idem samo da skoknem do banke, pumpe da sipam benzin', ali to za dete može da bude opasno - kaže Saša Milićević, pedijatar.

Ukoliko je, kaže dr Milićević, temperatura u kolima visoka, dete ne može lako da se oslobodi svoje povišene temperature.

U svakom slučaju, nezavisno od vrućine, dete se svakako ne ostavlja samo, bez nadzora u kolima.

Kurir.rs/RTS/Telegraf