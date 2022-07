SRBIN KUPIO KALAŠNJIKOV PREKO INTERNETA!? Stizao mu u delovima sa uputstvom za sklapanje, OVO JE ŠEMA PO KOJOJ SE SAD KUPUJE

Ilegalno tržište na sajtovima koji postoje na enkriptovanoj mreži poznatoj kao dark veb sve je popularnije u Srbiji i naši građani, mahom kriminalci, tu trguju drogom, pornografijom i oružjem, ali je sve traženije i hakovanje profila na društvenim mrežama koje naručuje mlađa populacija, upozoravaju za Kurir stručnjaci za kriminal na internetu.

Specijalista za sajber-bezbednost prof. dr Goran Kunjadić ima saznanja da je jedan naš građanin preko dark veba kupio pušku "kalašnjikov" i objašnjava da u tom mračnom polju sve funkcioniše veoma lako.

- Svako može da se uloguje na samu mrežu. Konkretno se u moru različitog oružja nalazi i "kalašnjikov", koji kupcu stiže bukvalno na noge. On sedi kod kuće, a na vrata mu zazvoni kurir. Donosi mu "kalašnjikov" deo po deo, a u poslednjem paketu je i uputstvo za sklapanje istog - kaže Kunjadić. On, međutim, otkriva da je u poslednje vreme na ovoj mreži sve traženije hakovanje Instagram naloga.

- Dešava se da mlađi, i to uglavnom osobe koje su izašle iz veze ili su pak u vezi, žele da hakuju nalog sadašnjeg ili bivšeg partnera. Kod nas ta usluga može da se dobije za samo pet evra - kaže Kunjadić.

Stručnjak za sajber-kriminal Katarina Jonev ukazuje za Kurir da je roba koja se prodaje na dark vebu mahom kradena.

Dokaz za sud Poseban softver za ulaz na mrežu Na dark veb nije moguće ući preko Gugla. Naime, računar preko kog se na ovu mrežu pristupa mora imati poseban softver Tor ili Onion, objašnjava Katarina Jonev, stručnjak za sajber-kriminal. - Upravo taj instalirani softver, sve i da neko uspe da uđe u trag nekom izvršiocu krivičnog dela, može da bude dokaz protiv počinioca. Kada se jednom instalira, on ostaje u računaru, čak ga i preopterećuje. Ako se nekome preko IP adrese uđe u trag tako, i u računaru mu se nađe jedan od ova dva softvera, to može uz skrinšot da bude dokaz da je postojala efektivna namera o izvršenju krivičnog dela. To je jedino što nadležni mogu da imaju crno na belo, pod uslovom da im se uopšte uđe ikada u trag - kaže ona.

- Opšte je poznato da i Srbi koriste dark veb i da na njemu kupuju narkotike, oružje, pa čak i pedofilski sadržaj. U zatvorenim "sobama" u kojima se razmenjuju fotografije dece ima i naših mališana. Ipak, to je veoma teško dokazivo, ali je poznato da toga ima - kaže ona i navodi da ovu mrežu koriste uglavnom kriminalne grupe i da se transakcije vrše anonimnim plaćanjima u kriptovalutama, i to konkretno u bitkoinu.

- Plaćanje u bitkoinu ne može da se prati i najbezbednije je. Da li će posle neko da se dogovori da se neka roba ili usluga naplati, na primer, u dinarima ili evrima, to se dogovara u toj "mračnoj sobi" i u njihovoj prepisci, kojoj pristup nema više niko. Tako neki prodaju telefone od 150.000 za 30.000 dinara, i to kradene, a o valuti plaćanja oni se sami dogovaraju - kaže Jonev. Dodaje da je i kupcima i prodavcima gotovo nemoguće ući u trag.

- Sve što se u tom svetu dešava teško je dokazivo. Policajac koji pokuša da se tamo infiltrira mora da bude na mreži određeno vreme i da stekne poverenje tamošnjih grupacija, a to traje. Oni koji rade na tim mrežama su skeptični prema pridošlicama i plaše se da im u trag ne uđe policija. Komunikacije su specifične jer su šifrovane, te je i to otežavajuća okolnost. Takođe, u našem zakonodavstvu navođenje na krivično delo nije legalno, te ni oni ne bi baš smeli da se tamo lažno predstavljaju i učestvuju u kriminalnim radnjama. Ipak, sigurno je da pokušavaju jer je to veliki problem, ali za to moraju imati dokaze, nameru i posledicu, dakle nešto što je realizovano u fizičkom svetu. Opcija skrinšot je za bilo koga ko uđe u trag nekoj kriminalnoj radnji zlata vredna i jedini možda validan dokaz - kaže Jonev i dodaje da joj nije poznato da je neko u Srbiji ušao nekom počiniocu u trag na ovoj mračnoj mreži.

O dark vebu - Prikrivenim komunikacijama na mračnom vebu nemoguće je ući u trag - Kriminalci i teroristi tamo trguju, komuniciraju, planiraju i organizuju buduće aktivnosti, regrutuju, šire ideologiju... - Ovom "raju za kriminalne radnje" ne može se pristupiti bez posebnog softvera - Svaki računar ima IP adresu kojom se korisnik identifikuje, a sa ovim softverima korisnik ostaje anoniman - Veb-stranice tamo nemaju klasične adrese već su šifrovane i završavaju se ekstenzijom - Glavna valuta za novčane transakcije na dark vebu je bitkoin - Sve transakcije izvršene ovom valutom su bez posrednika, bez banke i bez poreza - Njenim tokovima je gotovo nemoguće ući u trag - Nemoguće je utvrditi ko je izvršio uplatu i ko je primalac, a ni sami učesnici u novčanim transakcijama ne znaju identitete jedni drugih

