OLUJNI VETAR, PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I GRAD! RHMZ izdao novo upozorenje: Stižu vremenske nepogode!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Izraženiji pljuskovi sa većom količinom padavina i mogućom pojavom grada i jak olujni vetar očekuju se uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 20 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, ujutro i pre podne sa uslovima za lokalne kratkotrajne pljuskove s grmljavinom, posle podne uglavnom suvo.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko 20 stepeni, najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusa.

RHMZ izdao upozorenje

Zbog kratkotrajnih vremenskih nepogoda, kao i zbog visokih temperatura RHMZ izdao je dva nova upozorenja.

"Danas u zapadnim i jugozapadnim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi sa grmlјavinom, pojava grada i jak i olujni vetar", navodi se u upozorenju RHMZ-a.

foto: Printscreen/RHMZ

U petak veoma toplo, u većini mesta od 34 do 36 °S. U Beogradu oko 35 °S, dodaje RHMZ.

Takođe, na snazi je i jedno hidrološko upzorenje zbog niskog vodostaja.

foto: Printscreen/RHMZ

"Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije na snazi je meteo alarm zbog grmljavine, pljuskova ali i visokih temperatura.

Narandžasti meteo alarm upaljen je za teritoriju zapadne i jugozapadne Srbije, dok je u ostalim delovima naše zemlje na snazi žuti meteo alarm.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuto upozorenje znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme je opasno kada je na snazi žuti meteo alarm.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe".

Vreme narednih dana

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka. Samo će na jugozapadu i jugu Srbije doći do jačeg razvoja oblaka uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. U petak sunčano i vrućina u svim krajevima. U subotu i nedelju nestabilno sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz sve manju vrućinu, posebno u nedelju.

(Kurir.rs)