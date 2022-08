NOVINARI I POLICAJCI SU HEROJI BEZ ORDENJA Stručnjaci o JEZIVIM pretnjama novinarkama Kurira NA OVU VAŽNU STVAR ZABORAVLJAMO

Posle dva dana ćutanja na optužbe bivših radnica o užasnom postupanju prema korisnicima i zaposlenima u nelegalnom privatnom domu za stare „Rojal“ u Krnjači, vlasnici ovog doma su tokom noći zvali novinarke Kurira koje su o ovome pisale, vređali ih, pretili i uznemiravali.

foto: Kurir Televizija

Osim tvrdnje da su navodi bivših radnica neistiniti, Filip Jakšić, koji se predstavio kao vlasnik doma, i njegov mlađi brat Petar Jakšić, koji se predstavio kao pravnik te ustanove, nisu ponudili nijedan dokaz kojim to potvrđuju. Umesto toga, a kada smo bez njihovog zvaničnog demantija i dokaza da poseduju licencu za rad, odbili ultimatum da do ponoći povučemo tekst sa sajta, Jakšići su novinare u telefonskom razgovoru zasuli pretnjama i uvredama, pozivajući se čak i na veze u vladajućoj stranci, masoneriji i templarima.

foto: Kurir Televizija

Pritisak i pretnje usledile su nakon pisanja Kurira o mukama i maltretiranju korisnika doma, koji, po navodima bivših radnika „Rojala“, gladuju danima i da su se zbog neadekvatne nege suočili sa šugom, kao i raznim infekcijama.

O ovoj temi su za Kurir televiziju govorili Jovanka Zečević, advokat i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, dok se putem video linka javio Slobodan Ćirić, potpredsednik UNS-a.

foto: Kurir televizija

- Nisam baš do detalja upoznat sa ovim slučlajem. Uz pretpostavku da su novinarke Kurira postupile u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, a uopšte nemam sumnje da je tako, naš stav je da niko nema pravo da vređa i preti novinarima koji obavaljaju svoje profesionalne zadatke - rekao je Slobodan Ćirić, potpredsednik UNS-a.

Advokatica Jovanka Zečević istakla je da je dobro što su novinarke odmah pretnje prijavile policiji.

- Novinarke su preduzele ono osnovno, a to je da su pretnje prijavljene policiji, tako da će policija sada da sve to ispita. Nadam se da će oni biti procesuirani - rekla je advokatica Jovanka Zečević.

foto: Kurir Televizija

- Novinari i policija su heroiji bez ordenja. Polako to dolazi na scenu. Treba promeniti zakon. Verbalni delikt je ukinut i tu nema krivičnog dela. Najgora stvar je kako je taj došao do broja telefona. Morate živeti sa tim da će vam neko pretiti jer mu ne odgovara to što pišete. Mislim da to nije jedini slučaj - rekao je Blažo Marković i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Deca koja nemaju gde sa starim i dementnim roditeljima ostavljaju ih u takvim ustanovama, i potpisuju specijalne ugovore. Starog sam kova i uvek sam govorio da roditelji treba da žive sa nama, oni su sveta stvar, neka se muče zajedno sa nama, sa tim domovima kao da potpisuju smrtovnicu i da je samo pitanje dana kada će da ode gore - istakao je Marković.

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

08:01 NOVINARI I POLICAJCI SU HEROJI BEZ ORDENJA Stručnjaci o JEZIVIM pretnjama novinarkama Kurira NA OVU VAŽNU STVAR ZABORAVLJAMO

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

17:08 Jovana Jeremić 4 sata davala iskaz policiji zbog pretnje Belivukovog čoveka