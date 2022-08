PRED NAMA SU TROPSKI DANI, NA SNAZI DVA UPOZORENJA! Upaljen meteo alarm za celu Srbiju, evo koji dani će biti najvreliji

U Srbiji danas vedro i toplo tokom celog dana.

Očekuje nas sunčan i veoma topao dan. Zbog visokih temperatura danas je na teritoriji cele Srbije na snazi žuti meteo alarm.

foto: RHMZ Printscreen

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni.

Inače, RHMZ je izdao i dva upozorenja na visoke temperature, jedno za Srbiju i drugo posebno za Beograd.

foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura od 13 do 21, najviša dnevna od 31 do 34 stepena.

foto: RHMZ Printscreen

Kada je reč o UV indeksu, u većini mesta je označen brojevima šest i sedam, dok je najpovoljniji u Požegi, gde je označen brojem pet.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Subota

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, na severu i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 stepena na severu do 36 stepeni na jugu.

(Kurir.rs)