SRBI U ALANJI TRI DANA NA MUKAMA: U hotelima smrdi kanalizacija, mrtve mušice su u hrani, a svuda okolo gamižu bubašvabe (FOTO)

Grupa turista iz Srbije koja je u Alanju u Turskoj otišla na letovanje preko turističke agencije "Filip travel" tvrdi da im je letovanje upropašćeno jer su morali da promene tri hotela, isprva zbog loših higijenskih uslova, potom zbog buba i muva u hrani, da bi tek u trećem hotelu dobili pristojan smeštaj, ali su za to morali da doplate na licu mesta!

Sanela Vasić iz Kraljeva za Kurir je ispričala negativno iskustvo sa letovanja koje su ljudi plaćali između 1.300 i 2.000 evra.

Dok nam je pričala o tome, javljali su nam se i ostali izrevoltirani turisti koji su se, kako kažu, za sve žalili agentu te agencije.

- Aranžman smo uplatili u agenciji "Kralj", koja je podagent "Filip travela", i to aranžman ol inkluziv plus. Pokazan nam je fantastičan hotel i rečeno nam je da je u toku akcijsko sniženje od 1.350 evra za dve osobe, umesto 2.280, koliko je bila cena na sajtu. Odmah smo dali depozit jer je bilo malo mesta i 5. avgusta se uputili na odmor. Ipak, tamo nas je sačekalo neprijatno iznenađenje - kaže Sanela i navodi da je grupi po dolasku na destinaciju rečeno da su za njih zadužene dve devojke iz agencije:

- U prvi hotel ušli smo bez vodiča. Sve je smrdelo na kanalizaciju. Pre čekiranja u sobe u 14 sati zamolili smo osoblje za obrok, jer smo bili gladni. Dobili smo samo razliveni pire, uz odgovor da je to sve što je ostalo. A nismo imali ni čime da operemo ruke, ni sapuna nije bilo. Kada smo ušli u sobe, zatekli su nas prljavi toaleti, sa razvaljenim slavinama i pokvarenim vodokotlićem.

Može da se vrati deo novca od aranžmana

Seničić: Čim se vrate kući, putnici treba da se žale

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić kaže za Kurir da putnici, ukoliko žele da se žale na slične nepravilnosti, treba to da urade u roku od osam dana.

- Putnici po dolasku u Srbiju imaju osam dana da napišu zvaničan prigovor. Potom treba da traže od agencije broj pod kojim se vodi reklamacija, jer moraju da se uvedu u knjigu reklamacija. Agencija ima onda osam dana za odgovor. Ukoliko ne dođe do dogovora, putnici treba da dostave dokumentaciju Juti i podnosi se zahtev za arbitražu. Mi zovemo agenciju i putnike, a veće donosi odluku na osnovu izvedenih dokaza. Ono što je nematerijalno ne može da se nadoknadi, ali materijalno može, na primer, tri propala dana zbog loših uslova. Postoji tačna formula koja računa koliko se novca može vratiti. Ako Juta donese presudu, agencija treba da refundira taj deo aranžmana putnicima. Ako agencija to ne uradi, Juta tu presudu daje putnicima i s putnicima pokrećemo spor pred sudom. To nikad ne traje duže od jednog ročišta s našom presudom. Važno je samo da ljudi znaju da ne mogu da dobiju sav novac nazad, jer su ipak koristili sedam dana letovanja i put avionom, na primer.