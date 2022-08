KORISNICI DOMA "ROJAL" IMALI ŠUGU JER IH NISU KUPALI PO 3 DANA, A POSTELJINA IM JE BILA UMAZANA FEKALIJAMA: Pakao u Krnjači (FOTO)

Korisnici u nelegalnom domu za stare "Rojal" u Krnjači, koji je od osnivanja 2019. radio bez licence, a koji je nakon serije tekstova u Kuriru o stravičnim dešavanjima u njemu i jezivih pretnji vlasnika Filipa Jakšića novinarkama našeg lista zatvorila inspekcija Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ne samo da su gladovali i da su bilo vezivani za krevete već su neki od njih dobijali i šugu jer ih radnici nisu kupali po tri dana, tvrde za Kurir bivši zaposleni ovog doma!

Naši sagovornici (ime i prezime poznato redakciji) davali su otkaze nakon što su videli u kakvom katastrofalnom stanju žive štićenici doma i kroz kakav horor prolaze.

- Ne samo što sam počela da radim bez ugovora o radu, jer dom nema licencu, već su nas mesecima lagali kad će nam zaostale plate isplatiti. Za to vreme u domu sam videla užasno ophođenje prema korisnicima, ne samo da su ih izgladnjivali već ih nisu kupali po tri dana.

Kad se dešavalo da nekome pozli, radnicima je bilo zabranjeno da zovu Hitnu pomoć. Sve što sam videla u tom mučilištu sam slikala, jer od šoka sam iz dana u dan bila sve lošije. Svuda po domu je bio prljavi veš, prljave posteljine s flekama od izmeta na kojima su korisnici spavali - navodi naša sagovornica i dodaje:

- Korisnike nisu kupali po tri dana, pa su zbog toga neki od njih dobili šugu i herpes. Radnicima je bilo naređeno da ih mažu sumpornim kremama i kiselinom. Doktor je u dom dolazio samo jednom mesečno i to isključivo po naredbi gazde. Čula sam da su se radnice borile za to da dolazi svake nedelje, ali to se nikada nije desilo, bar dok sam ja bila u tom mučilištu.

Ona navodi da se upravo i zbog takvih ophođenja prema korisnicima radnici često smenjuju. Da daju otkaze i čak tokom noći, potvrdio je i sam vlasnik Filip Jakšić u gostovanju na TV Pink.

Pored ovih tvrdnji, redakciji Kurira bivši radnici su dostavili jezive fotografije koje su uslikali za vreme boravka u "Rojalu", a na kojima se vidi uflekana posteljina, garderoba korisnika potopljena u korito, gomila bačenih stvari na terasi, kao i polomljena daska klozetske šolje.

Podsetimo, u utorak je inspekcija Ministarstva za rad i socijalnu politiku s pripadnicima MUP iz trećeg pokušaja ušla u "Rojal" i nakon izvršene kontrole izrekli su zabranu rada ovoj ustanovi, a domu je dat rok od 15 dana da iseli korisnike.

Radnici bežali glavom bez obzira Kada daju otkaz, vlasnici im kukaju Kako za Kurir priča jedna bivša radnica "Rojala", kada je dala otkaz, vlasnik doma Filip Jakšić se nije javljao na telefon, a dom joj je dugovao zarađeni novac. Rečeno nam je da su sve to prepustili socijalnoj radnici. - Kad smo otišli i po to malo para kojim su hteli da nas potkupe, govoreći da će nam isplatiti naše zarade kako bismo radili još malo duže, kukali su da su dolazili da im seku struju i gasili internet - tvrdi naša sagovornica.

Kurir je juče uputio pitanja domu za stare "Rojal" u Krnjači s pitanjima o tvrdnjama bivših radnika da su korisnici zanemarivani, da su imali šugu, da su živeli u nehigijenskim uslovima, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

