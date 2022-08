DOMU ROJAL SKORO 2 GODINE BLOKIRAN RAČUN ZBOG DUGA OD 3,5 MILIONA! Mesečno po korisniku uzimaju ČAK I 500 EVRA, a rade NELEGALNO!

Pored toga što od otvaranja 2019. radi nelegalno, bez licence, domu za stare "Rojal" u Krnjači je skoro dve godine blokiran račun zbog duga od 3,5 miliona dinara (oko 29.500 evra), dok, s druge strane, od korisnika za svoje "usluge" mesečno naplaćuju od 390 do 500 evra!

Naime, prema registru dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije (NBS), poslovni račun firme "Rojal dom" je od 26. novembra 2020. do danas, ukupno 654 dana, u neprekidnoj blokadi za iznos od 3.460.895,57 dinara, bez kamate. Račun ove firme, koja nelegalno posluje kao dom za stare, prethodno je bio u blokadi i od 28. septembra do 13. oktobra 2020, kao i od 15. oktobra do 4. novembra 2020.

foto: Kurir

S druge strane, zaposleni u domu su Kuriru dostavili deo liste korisnika te ustanove tokom 2020, 2021. i 2022. godine, iz koje se vidi i da su im za boravak u domu mesečno naplaćivali od 390 do 500 evra.

Takođe je zanimljiva i vlasnička struktura doma, odnosno firme "Rojal dom". Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), "Rojal dom" je registrovan 6. juna 2019. na adresi Igora Vasiljeva 32 (na kojoj se i nalazi istoimeni dom za stare), pri čemu je kao pretežna delatnost firme navedeno "ostali smeštaj". Kao troje suosnivača ove firme navedeni su jedna osoba (koja u vlasništvu ima drugi licencirani dom za stare u Beogradu), Filip Jakšić, koji je ujedno zakonski zastupnik, odnosno direktor, i njegova majka Zlatija Jakšić.

foto: Printscreen

Međutim, 4. novembra 2021. u registru APR dolazi do brisanja svih suosnivača i promene poslovne adrese i članova firme, tako da je od tada firma registrovana na adresi Šumadijska 10 u Novom Sadu, a kao jedini član vlasničke strukture upisana je dečja igraonica "Hepi panda" iz Novog Sada, dok Filip Jakšić ostaje zakonski zastupnik. Inače, kao vlasnik kapitala igraonice "Hepi panda" u APR je upisana novosadska firma "SIS", preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport.

Prema podacima NBS, računi obe ove firme takođe su blokirani, i to "Hepi pandi" od 30. septembra 2020. do danas za iznos od 668.436 dinara, uz zabranu raspolaganja sredstvima na računima banaka, dok je firmi "SIS" račun u blokadi od 7. oktobra 2021. do danas za iznos od 99.063 dinara.

Takođe, prema podacima iz APR, firma "Rojal dom" je tokom pola godine poslovanja u 2019. bila bez ikakvih prihoda, nije imala nijednog registrovanog zaposlenog, i zabeležila je gubitak od 455.000 dinara. Na sajtu APR nisu objavljeni izveštaji o finansijskom poslovanju ove firme za 2020. i 2021. godinu.

Ivan Raonić Posao za poresku i kriminalističku policiju Komentarišući poslovanje firmi koje godinama naplaćuju usluge, a računi su im blokirani, kao što je slučaj sa domom "Rojal", poreski stručnjak Ivan Raonić kaže za Kurir da takve firme ili posluju pod drugim imenom u odnosu na ono što piše u APR ili rade mimo propisa: - Takve firme koje posluju na taj način treba da provere poreska inspekcija, poreska policija i kriminalistička policija.

Povodom finansijskog poslovanja, Kurir je uputio pitanja domu "Rojal", odakle su odgovorili da je u toku istraga i da im je "Uprava MUP za privredni kriminal najstrože zabranila da daju ikakve podatke dok je istraga o finansijama u toku". Dodaju i da je "vlasništvo doma Filipovo svakako".

Čudan postupak voditeljke Jovana Jeremić dala nasilniku prostor da se pere Jovana Jeremić, voditeljka "Novog jutra" na televiziji Pink, u subotu je ugostila vlasnika doma "Rojal" Filipa Jakšića iako je on pretio novinarkama Kurira jer su pisale o neregularnostima u tom domu, a sud mu zbog toga na osnovu dokaza izrekao zabranu prilaska novinarkama. foto: Printscreen/Instagram Redakcija Kurira se zato pita zašto se ovakvim nasilnicima daje prostor u medijima, a da se ujedno ne čuje i druga strana, budući da Jeremićeva u emisiju nije pozvala niti predstavnika naše redakcije, ni predstavnike nadležnih državnih institucija. Čudno je da tako postupa upravo novinarka koja je poslednjih dana i sama bila na meti napada i pretnji. Tada su iza Jeremićeve stale sve redakcije i pružile joj podršku, a među njima i redakcija Kurira. Kurir je juče pozvao Jeremićevu i upitao je zašto je ugostila čoveka koji je pretio njenim koleginicama i vređao na najniži mogući način. Ona je tim povodom rekla da je Jakšić došao u emisiju kako bi se čula druga strana priče. - Ja sam poznata po tome da uvek zovem goste u emisiju kako bi se čule obe strane. Rekao je da u Kuriru nije mogao da iznese svoju stranu, zato je došao u moju emisiju. Nisam znala da ima zabranu prilaska koleginicama. Što se tiče pretnji upućenih novinarkama, one su pomenute u emisiji, ali on je negirao da je bilo pretnji. On je došao kao i svaki drugi gost u emisiju, rekao svoje i to je to. Neću više voditi tuđe bitke i neću da moje ime bude upleteno u sve to - rekla je Jeremićeva i spustila slušalicu. Podsetimo, Kurir je pre objavljivanja svakog teksta o domu "Rojal" uredno kontaktirao s domom i njegovim vlasnikom, ali se on najpre nije oglašavao, da bi zatim, umesto argumentovanih odgovora, novinarke zasuo pretnjama.

Podsetimo, Filip Jakšić, koji se i dalje predstavlja kao direktor i vlasnik doma "Rojal", u subotu je na televiziji Pink javno priznao da godinama radi bez licence i negirao da je pretio novinarkama Kurira koje su pisale o neregularnostima u tom domu, uprkos tome što mu je sud na osnovu dokaza zabranio prilazak i komunikaciju s novinarkama!

Odgovori iz "Rojala" Imamo protivpožarnu licencu Iako je Kurir danima pisao o neregularnostima u domu "Rojal", iz te ustanove su nam tek danas poslali odgovore na pitanja koja smo im prethodne sedmice slali. U vrlo konfuznim rečenicima, sa gramatičkim i pravopisnim greškama, između ostalog, razaznali smo da negiraju "u potpunosti da ministarka Darija Kesić, kao i zamenica Zekavica, imaju veze sa poslovanjem doma u smislu zaštite", tvrde da su ispunili sve uslove za dobijanje licence i da su nadležnom ministarstvu dostavili "protivpožarnu licencu". Povodom teksta ispovesti sina čiji je otac preminuo u domu, iz "Rojala" demantuju da je otac tog gospodina umro 19. aprila usled nepažnje ili nehigijene. Demantovali su i navode naše sagovornice iz istog teksta kojoj se baka u domu žalila na lošu higijenu i ishranu, ali su potvrdili da je za tu korisnicu naplaćen jedan pregled psihijatra. Poslali su nam fotografije i snimke slavlja nekih ljudi sa hranom i tortama, navodeći da je to dokaz kakva atmosfera vlada u domu. Podsetimo, iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Kuriru su ranije rekli da je domu "Rojal" odbijen zahtev za licencu jer im nisu dostavili dokumentaciju za protivpožarnu zaštitu, dokaz o broju zaposlenih i atest za septičku jamu.

Kurir.rs