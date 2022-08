NAJSKUPLJI KVADRAT STANA U SRBIJI DO 10.000 EVRA, A KUĆE SE PRODAJU I ZA 15 MILIONA: U ovom gradu cene nekretnina najpovoljnije

U centralnim beogradskim gradskim opštinama zida se nekoliko luksuznih objekata po vrtoglavim cenama kvadrata, kaže Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs

Najskuplji kvadrati stanova u Beogradu koštaju do 10.000 evra i nalaze se u samom centru grada, u okolini Knez Mihailove i Kalemegdana, dok najskuplji poslovno-magacinski prostor košta čak 7,2 miliona evra i nalazi se u Dobanovcima.

Ipak, najskuplje nekretnine su kuće, pa je vrtoglava prodajna cena jedne vile na Dedinju iznosila čak 15 miliona evra! Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplji prodat kvadrat stana nalazi se u Beogradu na vodi i koštao je 9.545 evra.

Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs, kaže za Kurir da se, prema trenutnim najavama sa tržišta, u centralnim gradskim opštinama zida još nekoliko novih luksuznih objekata po vrtoglavim cenama od 7.000 do 10.000 evra po kvadratu.

- Najskuplje nekretnine, ako pričamo o stanovima i ceni po kvadratu, nalaze se na dve beogradske opštine - Stari grad i Savski venac. Nekretnine koje koštaju od 7.000 do 10.000 evra nalaze se u srcu grada i očigledno je da postoje kupci koji su spremni da plate ovu cenu kvadrata, a verujem da će ubuduće sigurno biti još ovakvih nekretnina u ponudi - kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

- Generalno gledano, najskuplje nekretnine su kuće, a tradicionalno one sa najvećim cenama nalaze se na Senjaku i Dedinju, gde je reč o vilama koje vrede po nekoliko miliona evra. Trenutno najskuplja nekretnina u ponudi na sajtu Sasomange.rs nalazi se baš na Dedinju, ima 900 metara kvadratnih na šest ari placa i košta šest miliona evra.

Međutim, u proteklim godinama bilo je i značajno skupljih nekretnina od ove, a, koliko znam, najskuplja kuća koja se nalazila u oglasnoj ponudi bila je vila, takođe na Dedinju, od neverovatnih 15 miliona evra. Kuće koje su ovom cenovnom rangu mogu se naći i na Vračaru, to su uglavnom predratne vile, a trenutno je u ponudi jedna od 3,5 miliona evra.

Međutim, za vrtoglavim cenama kvadrata stanova ne zaostaju ni kvadrati poslovnih prostora.

- Po visini iznosa, najveću cenu imaju poslovno-magacinski objekti koji se nalaze u industrijskim zonama. Jedan takav je trenutno u ponudi u Dobanovcima za 7,2 miliona evra. Po visokim iznosima prodaju se i hoteli ili neki drugi vidovi ugostiteljskih objekata, naročito ako su na centralnim lokacijama.

Od klasičnih poslovnih prostora, koji mogu imati višestruku namenu, imamo prostor u Kraljice Natalije, koji se prodaje po ceni od 2,5 miliona evra.

Posle prestonice i Novog Sada, dve lokacije s najskupljim kvadratima su Kopaonik i Zlatibor.

- Potražnja na Zlatiboru je bila u usponu godinama unazad, sada se stabilizovala, a kupci su mahom iz Srbije i BiH. Kopaonik je u usponu, najavljeni su novi razvojni planovi, a za razliku od Zlatibora, gde se išlo na masovnost, na Kopaoniku je u poslednje vreme fokus na luksuznim objektima i mislim da će to biti i pravac kojim će se ovaj turistički centar dalje razvijati kada su nekretnine u pitanju.

Prošle godine imali smo neverovatnu cenu kvadrata od 5.000 evra, sada je cena došla do 7.000 evra po kvadratu, a kupuje se sve - mali apartmani, veliki luks, kao i vikendice - navodi naša sagovornica dodajući da je potražnja za stanovima na srpskom tržištu ogromna:

- Inflacija je još podigla potražnju jer su ljudi izvukli novac iz slamarica, kako ne bi gubio vrednost, i žele da ga investiraju u nekretninu, koja se tradicionalno pokazala kao najbolja i najomiljenija investicija.

Čak i cena kvadrata, koja je porasla usled poskupljenja građevinskog materijala, nije smanjila potražnju. Pre neki dan smo imali podatak da je broj izdatih građevinskih dozvola ove godine nešto manji u odnosu na prethodnu. U praksi to znači da će, uz ovakvu potražnju, pritisak biti još veći i da će to neminovno dovesti do daljeg povećanja cena novogradnje, ali i starih stanova.

Naravno, ovo ne možemo generalizovati za sve novogradnje i sve lokacije, ali ono što je sada veoma traženo, sigurno neće pojeftiniti u narednom periodu. Ona ističe i da se kod nekih investitora stanovi prodaju kao na berzi, da kupci kupuju i po nekoliko stanova od istog investitora ili da traže veoma velike kvadrature, a da iznosi mogu biti i višemilionski.

Velika potražnja Placevi skočili i do 300 odsto Katarina Kuzmanović kaže za Kurir da je su, pored cena kvadrata, skočile i cene placeva i to za 300 odsto. - Potražnja za placevima je skočila višestruko od korone i taj trend i dalje postoji. Ono što obični građani žele su manji placevi, okruženi prirodom i u rubnim delovima grada. Sada je jako teško naći plac oko Avale, Kosmaja, u Vrčinu, na Trešnji, u Grockoj, Surčinu, što su i inače najtraženije lokacije Beograđana. Čak i da ga nađete i da se nalazi u građevinskoj zoni, moraćete da izdvojite sumu novca koja je i do tri, četiri puta veća u odnosu na pre nekoliko godina. Ono što je pre korone koštalo 1.000 do 1.500 evra, sada se prodaje po 4.000 evra ili i više - ističe Kuzmanovićeva: - Najskuplji plac za gradnju u Beogradu, koji je oglašen na sajtu Sasomange.rs, nalazi se na Novom Beogradu, ima 46 ari i košta osam miliona evra. Ovo je svakako zemljište namenjeno velikom investitoru. Po veoma visokim cenama prodaju se i zemljišta uz auto-put oko Beograda, recimo, kod dobanovačke petlje ili prema Surčinu, ali to su sve investicioni placevi za poslovne namene.

- Kupci su naši građani, naši ljudi koji žive u inostranstvu i stranci, podjednako. Kupuju Kinezi, Arapi, Rusi, Ukrajinci, Francuzi... Beograd je postao uzavrelo tržište, sa urbanističkim planovima razvoja otvaraće se i nove mogućnosti za ulaganje, verujem da će se ovaj trend i te kako nastaviti u budućnosti.

Slabija ponuda Na Lekinom brdu garaža 90.000 evra - Garaže su posebno tražene u poslednjih nekoliko godina, naročito kao investicija, pa je ponuda generalno slabija na tržištu. Cene se kreću od nekih 7.000, 8.000 evra za garažno mesto, u novogradnji ti iznosi idu od 10.000 pa do 25.000 evra, dok na tržištu imamo i slučajeve da se cene većih garažnih mesta, koja čak mogu imati i namenu poslovnog prostora, kreću i do 90.000 evra, kao što je slučaj trenutno s garažom na Lekinom brdu, koja se prodaje na našem sajtu - kaže Kuzmanovićeva.

Pre neki dan stan u Novom Sadu prodat je po ceni od 3.500 evra po kvadratu. U Subotici već sad imamo cene od oko 2.000 evra. Cene u Nišu imaju veliki porast u odnosu na prošlu godinu. Novogradnja u Kragujevcu plane čim se pojavi na tržištu. Potražnja je porasla sa razvojem infrastrukture, industrijskih zona i porastom zaposlenosti.

Leskovac, Pirot i Vranje Cene kvadrata od 400 do 1.400 evra Katarina Kuzmanović navodi i da se na jugu Srbije, u Leksovcu, Pirotu i Vranju, cene kreću od 400 do 1.400 evra po kvadratu za stanove u novogradnji. - Razvojem infrastrukture tržište na jugu je svakako na značajno boljem nivou u odnosu na pre nekoliko godina, naročito u Leskovcu, gde postoji i veća potražnja za novogradnjom, pa je porast cena i očekivan. S druge strane, na severu, u Vojvodini, cene su značajno veće. Ipak, u celoj zemlji je veća potražnja za poljoprivrednim zemljištem, a tu svakako prednjači Vojvodina, gde je nedavno prodato i najskuplje poljoprivredno zemljište, između Novog Sada i Kaća.

U ovim gradovima, a naročito u Novom Sadu i Nišu, veliki broj kupaca je i iz okolnih zemalja. Ima naših ljudi koji zbog posla migriraju ka ovim gradovima i sve to zajedno utiče na cenu. Postoje još neki gradovi u Srbiji koji kreću ovim putem i gde možemo očekivati porast potražnje i cena ili su cene već u usponu. O Pančevu smo već pričali, dok je, recimo, Zrenjanin grad koji će se brzo razvijati.

