5 SAVETA DR JELENE ZA USPEŠNO MRŠAVLJENJE: Čim ustanete, čaša vode i doručak u narednih sat! Šta da rade oni što jedu iz pekare

BEOGRAD - Poznato je da kilograme možete da skinete u bilo kom životnom dobu, ako poštujete određena pravila.

Stručnjaci uglavnom savetuju da jedemo kvalitetnu hranu, tj. više manjih obroka i da se što više krećemo. Takođe je važno doručkovati na vreme, piti dovoljne količine tečnosti i izbegavati slatkiše. Dr Jelena Janjić, nutricionista, dala je za obrenovački RTV Mag pet izdvojenih saveta koji bi mogli pomoći pri gubitku kilograma, a pritom su vrlo jednostavni.

Ona kaže da čim ustanete treba da popijete čašu vode, ni hladnu, ni toplu, a zatim je vrlo važno da u narednih sat vremena obavezno doručkujete jer će baš taj obrok sprečiti prejedanje u toku dana.

Šta sa onima koji doručkuju iz pekare? Ko za doručak kupuje nešto iz pekare, poput peciva, obavezno da uz to doda neki protein - jaje, maslac, neko meso, šunku, pečenicu, jogurt jer je pecivo iz pekare siromašan obrok nutritivno, ali ne i kalorijski i energetski. Podići će šećer, ali će ubrzo doći i do njegovog pada i osećaja gladi, kaže dr Jelena.

Najbolje bi potom bilo da sledeće obroke planirate na svaka tri i po-četiri i po sata jer tako neće pasti šećer u krvi i doći do prejedanja. Večeru bi trebalo planirati dva do dva i po sata pre odlaska na spavanje.

Hidratacija je jako važna pa pre svega treba piti vodu ili blagu limunadu koju smo isključivo napravili kod kuće, kupovnu nikako. Ona je pojasila da mnogi ne prepoznaju žeđ pa umesto da se napiju vode oni uzmu nešto da grickaju.

O slatkišima

Dr Jelena nije apriori protiv slatkiša ali kaže da ih ne treba kupovati na veliko i skladištiti kod kuće jer kad su pri ruci onda ćete ih i jesti. Kad ih organizam traži treba ih kupiti, pojesti i to je to, a ne gomilati - jedan komad, jednu porciju ili kutiju, pa do sledeće potrebe, želje ili krize.

Znači, treba ih kupiti samo kad vam se jedu.

Kurir.rs/RTV Mag