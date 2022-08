SRBIMA U GRČKOJ DOŠAO MAJSTOR ZBOG POKVARENOG VODOKOTLIĆA! Probao da prevede jednu reč, ALI JE OMANUO PA REKAO OVO, svi se smejali

Grčko more omiljeno je svim srpskim turistima.

Tamo se naš narod gotovo odomaćio, te je i sporazumevanje sa ljudima tamo postalo deo svakog letovanja.

Ipak, desi se da nekad neko omane. A kada omane, to može da dovede do smeha do suza.

Upravo to se desilo jednoj porodici koja je nedavno tamo letovala. Imali su susret sa majstorom koji im je popravljao vodokotlić, a verovatno je samo jedno pogrešno slovo u aplikaciji za prevod dovelo do haosa.

Njihovu priču koja je objavljena na Fejsbuk stranici "Grčka Info" prenosimo vam u celosti:

- Upravo smo imali smešno iskustvo: Došao nam majstor za vodokotlić (koji ne priča srpski) i verovatno hteo preko translate-a da kaže da hoće da pogleda vodokotlić. Čovek je otvorio translate na telefonu, i pitao: "Mogu li da vidim vaginu?" Da li neko od naših ko govori grčki može da mi pojasni šta je čovek mogao da kuca u translate da dođe do ovakve greške? - upitao je čovek.

Neko je pronašao i objasnio kako se to desilo:

- Ovaj lapsus jedino može da se opravda ,,tvrdoglavošću" autokorektora. Καζανάκι je vodokotlić, a Κόλπος je uvala, zaliv, pa i vagina - napisao je jedan član.

A nisu jedini koji su imali lapsus. Jedna članica napisala je svoje iskustvo:

- Mi smo nešto slično imali pre neku godinu, kada nije bilo vode u smeštaju. Gazdarica koja samo grčki priča, vodila mog supruga da mu pokaže sisuljinu kad su otišli do kraja ulice, pokazala mu gde je pukla vodovodna cev - napisala je ona.

Kurir.rs / S. T.

