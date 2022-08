BIĆE EVROPRAJDA!? Organizator Miletić: Okupićemo se u zatvorenom prostoru, jedini problem je ŠETNJA! OČEKUJE SE 15.000 STRANACA

Miletić ističe da je izvesno da će se Evroprajd održati, ali da se ne zna još uvek u kom obliku. Zasad, kako Miletić kaže, pripadnici LGBT zajednice će se okupiti u zatvorenom prostoru.

- Svakako da će biti Evroprajda i to je izvesno, videćemo još u kom obliku. Ne može biti zabrane. Okupićemo se u zatvorenom prostoru, jedini problem je sama šetnja, ali siguran sam da će se i ona desiti. U zemlji kakva je Srbija gde znamo kakvo je javno mnjenje, jeste bezbednost uvek pitanje. Ja ne vidim da se nešto ove godine desilo što bi moglo biti razlog za zabranu. Ono što je jedini element što je nov, to je broj učesnika. Očekujemo 15.000 ljudi. To su neki novi elementi, ali zaštita i protokoli koje smo uspostavili za ovu godinu su drastično veći. Ono što je jako važno da shvatimo jeste da se sutra održava derbi, koji su jako opasni za bezbednost. Imamo litije, festivale, trka formule. Ništa se to ne zabranjuje, samo Evroprajd. Ne želim da to tumačim kao diskriminaciju, ali ne znam kako drugačije da shvatim ovo. Ako se samo ovo zabranjuje, tu nešto nije u redu. Evroprajd je najavljen pre tri godine - rekao je Miletić.

Advokat Glišić jasno se izjasnio da nije za održavanje Evroprajda zbog bezbednosnih razloga.

Glišić smatra da je prioritet da policija bude na Kosovu, a ne u Beogradu.

- Nadam se da se šetnja neće desiti jer ima dosta bezbednosnih razloga zbog kojih ne može da se desi. Ono što mislim da je problem jeste što imamo gomilu gorećih problema trenutno i ako dolazi što više ljudi iz evropskih naroda, onda dolaze da bi provocirali. Na neki način, dolaze stranci koji su nama ostavili vrlo loša sećanja. To je razlog zašto to ne treba da se održi. Dolazi veliki broj stranaca, a znamo da se u Evropi skaradno to održava. Ti ljudi dolaze ovde sa potpunom svešću da se to ovde neće dozvoliti. Ne zaboravite da imamo trenutak sa Kosovom, policija nam je potrebna dole. Epidemiološki razlozi se takođe moraju razmotriti. Imamo stvarno evropsko i naše okruženje koje je tenzično i mi ne znamo šta se može do 17. septembra desiti - kaže Glišić i dodaje:

- Ja pretpostavljam da će organizatori ovo ispoštovati. Vidimo da je nastala atmosfera LGBT aktivista koji baš sad žele da dođu. Ogroman broj policajaca će morati da ih pazi, bezbednosni razlozi su jako važni ovde. Policija svakog stranog državljana mora sa posebnom pažnjom da čuva, ne sme da se dozvoli bilo kakav eksces - rekao je advokat Glišić.

"Bilo kakvo kršenje pravila kao i alkoholisanost se na Prajdu ne toleriše", uverava Miletić.

- Ono što je bio javni moral pre 100 godina, nije isto što je i javni moral danas. Ono što ja mogu da govorim je Prajd u Beogradu. Uvek smo bili striktni, nismo dozvoljavali da neko učestvuje a da je vulgarno obučen. Svako ko gleda na televiziji Prajd i vidi nešto što se skaradno, neka prijavi. Svako ko dođe, biće kontrolisan na ulazu. Bilo kakvo kršenje pravila i alkoholisanost se ne toleriše, potrudili smo se da sve bude kako treba - izjavio je gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji Miletić.

