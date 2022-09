TOPAO DAN PRED NAMA! U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen, popodne i uveče, slaba kratkotrajna kiša

Jutro će u Srbiji većinom biti vedro, po kotlinama ponegde biće kratkotrajne magle, a na severoistoku će biti umereno oblačno, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Potom će danas vreme biti pretežno sunčano i toplo, a uz promenljivu oblačnost popodne i uveče, slaba kratkotrajna kiša moguća je ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata kratkotrajno jak. Najniža temperatura od devet do 18 stepeni, a najviša od 27 do 31.

I u Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 30 stepeni.

I u četvrtak će vreme u Srbiji biti toplo, ujutro i pre podne pretežno sunčano, a popodne se očekuje umereno naoblačenje koje će na zapadu i severozapadu Srbije ponegde doneti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak.

Od petka do ponedeljka vreme će biiti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature.

Od idućeg utorka vreme će ponovo biti pretežno sunčano i toplije.

