SRBLJANOVIĆKA NIKAD ŽEŠĆE ISPROZIVALA BOŠKA OBRADOVIĆA I CRKVU ZBOG PRAJDA: "Dvaput se ženio, a popu dao 100 € da NE S*RE MNOGO"

Srpska spisateljica i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Biljana Srbljanović oglasila se povodom otkazivanja Evroprajda u Beogradu, ali i komentara patrijarha Porfirija i političara Boška Obradovića tim povodom.

Ona je uzburkala društvene mreže svojom najnovijom objavom na Fejsbuku gde se dotakla teme o stavu SPC-a prema održavanju Prajda, kao i komentarima Boška Obradovića u vezi sa tim.

"Patrijarh Porfirije je pozdravio institucionalnu diskriminaciju LGBT građana i poručio da se Crkva protivi Prajdu, jer 'to nije naša tradicija'. Boško Obradović je dodao da je ovim priča završena i da Prajd 'više nikada u Srbiji neće biti organizovan'. Boško Obradović ovo govori kao političar koji tvrdi da je simbol srpske porodice, braka, vere, tradicionalnih vrednosti koje se ne menjaju. Boško Obradović ima prava na tu tradiciju, evo na primer na brak, a to pravo, znamo, nemaju svi, između ostalog i zato postoji Prajd", započela je Biljana, pa objasnila zbog čega je ovaj opis Obradovića ironičan...

"Međutim, ne samo to, Boško ima pravo NA ČAK DVA BRAKA, oba u crkvi i to drugi sa ženom koja je takođe razvedena. Bujrum, razvod je za ljude i građansko neotuđivo pravo. Ali da vidimo šta ta ista crkva kaže o tome: Brak predstavlja neraskidivu vezu. Bračna pravila Srpske Pravoslavne Crkve samo ponavljaju da je pravoslavni brak 'doživotna duhovna i telesna veza' (član 1). 'Postoji samo jedan zakonit razlog za razvod, kaže sv. Teofan Zatvornik: neverstvo supružnika'. Rekli smo da je preljuba osnovni uzrok za razvod braka koji Crkva priznaje i ujedno jedini koji postoji u Svetom Pismu Novog Zaveta: Кo otpusti ženu svoju, osim za preljubu, i oženi se drugom, čini preljubu (Mt. 19,9)", navodi spisateljica, pa dodaje još razloga zbog kojih bi razvod po crkvenom kanonu bio prihvatljiv:

"U objašnjenju SPC-a se dalje kaže da je i Crkva, a pod uticajem GRAĐANSKIH zakonika, dodala još neke razloge zbog kojih se može dobiti dozvola za razvod braka. To su:

1. ako žena ima abortus ili koristi bilo kakvu kontracepciju - 'brak se može razvesti krivicom žene ako je ona hotimično, bez opravdanih i veoma restriktivnoodređenih zdravstvenih razloga (očuvanje njenog života), izvršila pobačaj, budući da kanoni pobačaj izjednačavaju sa ubistvom, ili pak ako hotimično i trajno sprečava svoje oplođenje, pošto je time osujećen cilj braka, a to je potpuna životna zajednica i rađanje i vaspitavanje dece.'

2. ako supružnik promeni veru - 'Sledeći uzrok predstavlja odstupanje jednog bračnog druga od hrišćanske vere.'

3. ako je supružnik zlostavljač - 'Brak se može razvesti i usled moralne pokvarenosti jednog bračnog druga. To je na primer slučaj kada neko namerno i stalno zlostavlja svog bračnog druga, čineći mu zajednički život potpuno nepodnošljivim.'

4. ako supružnik pobegne od kuće - 'nestanak bračnog druga, kada o njemu nema nikakvih vesti najmanje godinu dana'.

5. ako supružnik poludi, ali ne obično, nego tako da 'neizlečivo ludilo predstavlja smrtnu pretnju za drugog bračnog druga.'

6. i poslednji, doduše kažu da je veoma redak i predstavlja zapravo poništenje braka, a ne klasičan razvod, a to je u slučaju da se sklopi 'brak između udovice i onoga ko je kršteni kum njenog deteta.' Desilo se", navodi Biljana Srbljanović, pa nastavlja da se pita - po kom osnovu je onda Bošku Obradoviću odobren drugi crkveni brak, odnosno, prvi razvod...

"Sad, pitam ja vas, a pitam i ovu dvojicu, koji od datih uslova je bio ispunjen da bi Boško Obradović dobio dozvolu da razvede svoj prvi brak i ne samo to, nego da sklopi i drugi u crkvi, u selu kraj Čačka, sa ženom koju ta ista Crkva zove 'raspuštenicom'? Da li to znači da je Boškova prva supruga i majka njegove dece, preljubnica ili je promenila veru, abortirala, stavila spiralu, poludela i htela da ga ubije, da je muža zlostavljala ili je pobegla od kuće, pošto ne verujem da je udovica što se venčala sa kumom svoje dece? Ako nije, onda je on uradio nešto od ovoga. Ako nije ni on, izgleda da nam Crkva nije baš tako tradicionalna, a pravila nisu tako nepromenljiva, ili za neke jesu a za neke ne, da li za Boška ne važi isto što i za sve, i kada će Patrijarh da nam i to objasni?", pitala je spisateljica i zaključila:

"Da ne bude zabune, pojasniću zašto pretpostavljam da je žena počinila neki od prekršaja: Boško je taj koji se oženio DRUGI PUT U CRKVI. Dakle, dokazao je da je žena 'kriva'. Ili nije dokazao ništa, nego dao sto evra popu da ne s*re mnogo i da peva."

(Kurir.rs)