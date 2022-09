EPIZODA PEPA PRASE UZBURKALA JAVNOST: Azdejković: Deca sa dve mame su stvarnost i u Srbiji! Boško: HOĆE DA NAM PREVASPITAJU DECU

"Pepa Prase" jedan je od najomiljenijih crtanih junaka širom sveta, a sada se u tom crtaću prikazao istopolni par, što je izazvalo različite reakcije u javnosti. Nova, "sporna" epizoda emitovana je na britanskom Kanalu 5 i još nije dostupna u Srbiji.

U njoj se Pepa Prase upoznaje s novom drugaricom Peni, čije su majke polarne medvedice. Dok crta portret svoje porodice, Peni objašnjava: "Živim s mamom i drugom mamom. Jedna mama je doktor, a druga kuva špagete."

Ovo je inače prvi put da se u ovoj crtanoj seriji, koju gledaju uglavnom predškolci, za 18 godina koliko postoji, pojavljuje istopolni par.

I sve to nakon što je pre dve godine u Americi pokrenuta onlajn peticija kojom se zahteva da se u crtanu seriju uvedu "likovi iz istopolnih porodica", koju je potpisalo 24.000 ljudi.

Predrag Azdejković, poznati gej aktivista, kaže da je i deo naše stvarnosti to da deca imaju dve mame.

- Svi su oni porodica i naša obaveza kao branitelja porodičnih vrednosti jeste da ih štitimo od napada i mržnje. Drugu decu je najlakše informisati preko crtaća i sveta iz mašte da postoje i deca koja imaju istopolne roditelje kako ne bi reagovala kao buzdovani kad ih upoznaju u stvarnom životu - kaže on.

Boško Obradović, lider Dveri, kaže da je ova epizoda crtanog filma dokaz da je homoseksualni lobi jak u čitavom svetu.

- Ako i u crtanom filmu za decu najmlađeg uzrasta, kakav je "Pepa Prase", mora da postoji lik s dve mame lezbijke, onda vam je jasno koliko je jak homoseksualni lobi u čitavom svetu. Oni su veoma moćni u politici, šou-biznisu i filmskoj industriji. Gej parada je samo početak njihovog prodora u sve sfere našeg društva. Njihov pravi cilj je da prevaspitaju našu decu, ali mi ne možemo pristati na to da je normalno da dete ima tatu i tatu. Njima je posebno važno da uđu u medije, udžbenike i škole, ali to im u Srbiji ne sme biti dozvoljeno, jer je većina građana Srbije protiv - izričit je on.

Patrijarh Porfirije Moleban za svetinju braka i porodice Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) pozvao je sveštenstvo i građane da u nedelju, 11. septembra, ispred Hrama Svetog Save u Beogradu učestvuju u svenarodnom molebanu za svetinju braka i porodice. Moleban će od 19.30 služiti patrijarh srpski Porfirije, koji će se posle molitve obratiti okupljenima.

Dečji pisci i glumci s kojima smo kontaktirali ovim povodom nisu hteli da komentarišu pojavljivanje istopolnog para u poznatom crtanom filmu.

Branka Tišma, školski psiholog, kaže da ovakav sadržaj ne može da utiče niti pozitivno niti negativno na decu koja ga gledaju.

- Taj sadržaj kod mališana ne može bitno uticati na formiranje stavova, ali utiče na prihvatanje situacija koju deca vide oko sebe. Njima će biti prihvatljivo da vide istopolnu zajednicu, ali će kasnije to uticati na njihovo lakše ili teže prihvatanje takvih životnih okolnosti. Zbunjivanje može doći tek u kasnijim uzrastima, kada dete počne da poredi situacije i sadržaje iz, na primer, serije sa onim što vidi u svojoj porodici i može da razvije stavove, dobre ili loše. Kod njih može doći do konfuzije kada je u pitanju uloga u polovima - rekla je Tišma i dodala da je ovo, socijalno gledano, priprema da se ovakve stvari prihvate u životu od malih nogu.

