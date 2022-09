STOJKOVIĆ: NIKO NEMA PRAVA DA ZABRANI PRAJD! Okupili se proruski političari i pričaju IDIOTIZME O UGROŽENIM PORODIČNIM VREDNOSTIMA

Advokat Čedomir Stojković tvrdi da će Evroprajd biti održan i da bi se njegovo ukidanje smatralo kršenjem ustava.

Evroprajd, međunarodni događaj posvećen LBGT pravima, koji se svake godine održava u nekom od gradova u Evropi, ove godine bio je planiran u Beogradu od 12. do 18. septembra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se Evroprajd ne može održati u političkoj situaciji u kakvoj se Srbija trenutno nalazi - od energetske krize do Kosova.

Ipak, organizazori Evroprajda najavljuju da će on biti održan 17. septembra.

- Ono što je obležje suverenosti je naš ustav. Onog časa kada vam se ugroze prava koja su ustavom garantovana, tog časa prestaje suverenitet države. Za ovaj ustav je pokojni patrijarh Pavle apelovao na građane Srbije da ga usvoje i oni su ga usvojili. Time je Srbija postavila svoj vrednosni sistem odnosno šta je važno za građane, a šta nije. Pa tako u ustavu nismo upisali da je dozvoljeno mlatiti žene jer to nije naša vrednost, već smo to izričito zabranili. Ali smo isto tako dozvolili ljudima da se slobodno okupljaju. Predsednik države ili bilo koji drugi organ nema nikakvo pravo da se pita o tome da li će se ustavom garantovana prava ostvarivati ili ne. Što znači da predsednik nema pravo da zabrani prajd 18. septembra - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

- Moral se danas zloupotrebljava danas u medijima. On je ustavna kategorija. Ako je ustav rekao zabranjeno je prebijati žene, samim tim nema debatovanja o tome. Odnosno ustav je rekao nemoralno je i to je tako. Ustav je isto tako rekao da građani imaju prava da se okupe. Prema tome čim je ustav to rekao svaka debata oko moralnosti je završena - rekao je advokat.

foto: PA-EFE/SZILARD KOSZTICZAK

- Zbog političkih razloga ne smete da kršite ustav. Šta će sledeće da kaže? Zbog političkih razloga dozvoljeno je da šamaramo žene. Okupili se neki proruski političari i ovde nama objašnjavaju idiotizme kako su ugrožene porodične vrednosti. Porodična vrednost je harmonija u porodici, finansijska sigurnost, situacija da se roditelji ne tresu kada plaćaju račune, da će u narednih 6 meseci ili 6 godina moći da im obezbede sve što im je potrebno. To vam je porodična vrednost, a nije kada vi nekome pretite nasilje bilo kome - rekao je advokat.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:49 FORSIRAJU JUNAŠTVO I SRPSTVO, A IMAJU VEZE ISTOG POLA! Višnja za Kurir TV: Nisu uskraćena prava LGBT populacije