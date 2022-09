SKANDAL UŽIVO! DOKTOR ANTONIJEVIĆ: HOMOSEKSUALNOST JE BOLEST! Direktor prajda u šoku: Vi ste nenormalni , DA LI SE VI TAKO LEČITE?

U toku jučerašnjeg dana vođeni su razgovori u Vladi Srbije između predstavnika vlasti i organizatora Evroprajda. Goran Miletić, jedan od organizatora kaze da ima pomaka ali jos uvek ne i dogovora.

O ovoj temi sa voditeljkom jutarnjg programa Kurir televizije Oljom Lazarević razgovarali su direktor Beograd prajda Marko Mihajlović i dr Borislav Antonijević iz Udruženja građana Lekari i roditelji za nauku i etiku.

Marko Mihajlović foto: Printscreen Kurir TV

- Razgovori traju već mesecima i verujem da ćemo doći do rešenja. To smo radili sa svim institucijama i odluka o zabrani nas je prilično iznenadila jer je to nedopustivo kršenje naših Ustavom garantovanih prava. To samo potvrđuje s čime se sve suočavamo. Život će mi proći slušajući rečenice da nije sada vreme, a ja ne želim da mi tako život prođe i to je velika sramota za našu zemlju - rekao je Mihajlović.

Doktor medicine Antonijević imao je kontraargumente za otkazivanje Evroprajda.

dr Borislav Antonijević foto: Printscreen Kurir TV

- Uvek koristimo zamenu teza. Nije ovo samo sloboda izražavanja i okupljanja. Sad je izašao program gde će u okviru ove manifestacije gde piše da će se obilaziti škole, vrtići, manastiri, institucije. Imamo tri udžbenika gde se afirmiše homoseksualnost. Traže da deca sa 13,14 godina menjaju pol. To je kao kad bismo im dali da voze kola - započeo je Antonijević.

Mihajlović je prekinuo sagovornika posle nekoliko sekundi.

- Gde vi to čitate, to nije istina. Olja, prekinite gosta koji laže kao niko nikad na televiziji inače ću napustiti program. Čovek plaši ljude notornim lažima. Program Evroprajda je dostupan na našem sajtu. Da li vi gospodina imate dostojanstvfo u životu. Gledate kako se vašim sugrađanima oduzimaju prava, a onda dolazite na TV i dodatno trujete - rekao je Mihajlović.

Doktor Antonijević je potom nastavio u žešćem stilu, izgovorivši šokantnu rečenicu.

- Ne mogu da dozvolim da se ovde promovišu neprirodne stvari - rekao je Antonijević, na šta mu je sagovornik rekao da odmah treba da vrati doktorsku licencu komori.

- Homoseksualnost je bila i ostala bolest. I naravno, može da se leči kao i svaka bolest - nastavio je Antonijević.

- Da li se vi tako lečite? Vi ste nenormalni - odgovorio mu je Mihajlović.

